Усиление Украины: Зеленский сделал заявление о вводе миротворческих войск

По словам украинского президента, его французский коллега Эмманюэль Макрон проводил переговоры с иностранными лидерами, и некоторые из них позитивно оценивают ввод миротворческого контингента в страну.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время встреч в Брюсселе обсуждалась возможность размещения миротворческой миссии на территории Украины. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, консультации по этому вопросу продолжаются, а содействие в их организации оказывает президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы проговаривали с Эмманюэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею по усилению Украины", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что есть первые обнадеживающие результаты.

"Эмманюэль контактировал по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров", — пояснил президент.

Однако украинский лидер не стал раскрывать конкретные детали о формате миссии, отметив, что это вопрос, требующий особой осторожности.

"Здесь вопрос деталей и мы обсуждаем эти детали", — резюмировал Зеленский.

Напомним, в недавнем интервью французской прессе Владимир Зеленский объявил, что Украина не может вернуть оккупированные Россией территории военным путем.

17 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо заключить соглашение, чтобы завершилось полномасштабное вторжение России.