Война влияет на всех: Зеленский рассказал, о чем жалеет и вернется ли на сцену (видео)

Владимир Зеленский рассказал, что иногда принимает десятки быстрых решений за день. По его словам, некоторые из них не дали результата, но этого уже не изменить.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что еще может вернуться на сцену в роли юмориста. Об этом известно из его интервью французскому изданию Le Parisien, опубликованного 18 декабря.

О возвращении на сцену и прошлом — с 48:25

Один из журналистов спросил, сможет ли когда-то политик снова смешить людей со сцены, как в прошлом. Он ответил, что вопрос уместен, но ответить на него сложно.

"Не знаю, честно, не знаю. Я думаю, что это зависит в целом от того, какой человек внутри. И я не знаю, потому что эта война влияет на всех нас. И если я не потеряю то, что было внутри, то кто его знает, может быть. А так очень сложно сказать, правда", — поделился Зеленский.

Также его спросили, что президент, учитывая трехлетний опыт ведения войны, хотел бы изменить в прошлом.

"Очень сложно так сказать. Вы знаете, не от нас зависело начало войны. На нас напали. То есть, здесь точно не ко мне вопрос. А вопрос к тем, кто начал, кто развязал войну", — подчеркнул президент.

Он признался, что ежедневно принимает решения — бывает, только одно-три, а иногда и десятки. И происходит это будет быстро.

"Я думаю, раз мы смогли выстоять, то большинство этих решений — правильные, неправильные, не знаю, — но были удачными, были продуктивными. А часть этих решений точно была, скажем так, нерезультативной", — отметил Зеленский.

Он добавил, что понимает, где можно было поступить иначе, но повернуть время уже невозможно.

Напомним, также президент Владимир Зеленский рассказал, какие имеет планы на послевоенное время. Он признался, что мечтает заняться чем-то "простым" и без сопровождения охраны.

Венгерский премьер Виктор Орбан отреагировал на шутку Зеленского, что он может влиять на Кремль только анекдотом. В ОП назвали западного политика "назойливым гонцом".