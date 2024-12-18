Війна впливає на всіх: Зеленський розповів, про що шкодує та чи повернеться на сцену (відео)

Володимир Зеленський розповів, що іноді ухвалює десятки швидких рішень за день. З його слів, деякі з них не дали результату, але цього вже не змінити.

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Президент України Володимир Зеленський припустив, що ще може повернутись на сцену у ролі гумориста. Про це відомо з його інтерв’ю французькому виданню Le Parisien, опублікованого 18 грудня.

Про повернення на сцену та минуле — з 48:25

Один з журналістів запитав, чи зможе колись політик знову смішити людей зі сцени, як у минулому. Він відповів, що запитання доречне, але відповісти на нього складно.

"Не знаю, чесно, не знаю. Я думаю, що це залежить у цілому від того, яка людина всередині. І я не знаю, бо ця війна впливає на усіх нас. І якщо я не втрачу те, що було всередині, то хто його знає, може бути. А так дуже складно сказати, правда", — поділився Зеленський.

Також його запитали, що президент з огляду на трирічний досвід ведення війни хотів би змінити у минулому.

"Дуже складно так сказати. Ви знаєте, не від нас залежав початок війни. На нас напали. Тобто, тут точно не до мене питання. А питання до тих, хто почав, хто розв'язав війну", — підкреслив президент.

Він зізнався, що щодня ухвалює рішення — буває, лише одне-три, а іноді й десятки. І відбувається це буде швидко.

"Я думаю, раз ми змогли вистояти, то більшість цих рішень — правильні, неправильні, не знаю, — але були вдалими, були продуктивними. А частина цих рішень точно була, скажімо так, нерезультативна", — зазначив Зеленський.

Він додав, що розуміє, де можна було вчинити інакше, але повернути час вже неможливо.

Нагадаємо, також президент Володимир Зеленський розповів, які має плани на післявоєнний час. Він зізнався, що мріє зайнятись чимось "простим" та без супроводу охорони.

Угорський прем’єр Віктор Орбан відреагував на жарт Зеленського, що він може впливати на Кремль лише анекдотом. В ОП назвали західного політика "настирливим гінцем".