"Приймайте або відмовляйтеся": Орбан звернувся до Зеленського щодо "різдвяного перемир'я"

В Офісі президента вже відреагували, назвавши угорського прем’єра "настирливим гінцем". Сам Володимир Зеленський раніше пожартував, що серед доступних Віктору Орбану важелів впливу — лише анекдот.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів за заяву президента Володимира Зеленського про те, що західному політику немає чим тиснути на Москву окрім жартів. Про це відомо з його публікації у соцмережі X (раніше — Twitter) від 18 грудня.

"Ми не будемо відповідати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність", — написав угорський прем’єр.

Що сказав Зеленський

Кореспондент "Суспільного" передав, що 17 грудня президент висловився щодо посередництва Орбана під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад у Львові.

"У когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на (Володимира. — Ред.) Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить", — заявив він.

Зеленський наголосив, що Києву потрібні прямі відносини з Вашингтоном, без посередників.

"Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, "якось там, десь там…" — не вийде. Я його не пущу і таких, як він", — запевнив він.

Президент уточнив, що йдеться саме про очільника угорського уряду, а не про народ, який підтримує Україну.

Реакція ОП на слова Орбана

Радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин у коментарі "Суспільному" відповів на заяву Орбана щодо пропозиції про припинення вогню.

"Якщо вже зʼявився такий настирливий гонець від Путіна, то можемо на його ультиматум відповісти одне — нам потрібен реальний, надійний мир, справедливий для України. Гінці від Путіна нікому із залучених учасників роботи заради миру не потрібні", — зазначив він.

Нагадаємо, 11 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні перемир’я на Різдво, але президент Володимир Зеленський пропозицію відкинув.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин опублікував спростування з шести пунктів. Він наголосив, що Україні потрібен "справжній мир, а не піар-ходи".