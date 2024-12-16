"Уважно подивимось": у команді Трампа прокоментували ідею "різдвяного перемир'я" Орбана

Майбутній радник з питань нацбезпеки Майк Волтц каже, що Орбан виступає як посередник з Путіним у питаннях переговорів. Пропозицію угорського прем'єра обіцяють детально вивчити.

Related video

Член команди обраного президента США Дональда Трампа та майбутній радник з питань безпеки Майк Волтц заявив, що команда Трампа вивчає умови "різдвяного перемир'я" від Віктора Орбана. Про це він заявив у ефірі телеканалу CBS News.

За словами Волтца, угорський прем'єр регулярно контактує з росіянами, а також явно має "добрі стосунки з президентом Трампом"

"Я сподіваюся, що весь світ захоче побачити певне припинення бійні, яка відбувається на сході України", – сказав Майк Волтц, коментуючи запитання про ідею "різдвяного перемир'я".

Член команди Трампа додає, що наразі потрібно зупинити бойові дії. Він переконаний, коли мова йде про певний вид припинення вогню, то "ми дуже уважно подивимось, що це означає".

Сам Волтц проігнорував питання журналістики щодо більш детального розкриття умов майбутньої політики адміністрації Трампа стосовно України.

"Одразу після виборів усі, хто приїжджає до нас, наші європейські союзники, президент Зеленський та інші, обговорюють, як покласти край конфлікту", – заявив представник команди Трампа.

"Різдвяне перемир'я" Орбана — що відомо

11 грудня прем'єр Угорщини Віктор Орбан запропонував "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими. Він натякнув, що Угорщина зробила все, що могла, а президент України відхилив її ініціативу.

У відповідь на таку заяву, Зеленський розкритикував дзвінок Орбана до Путіна, бо угорський політик обговорював із лідером РФ питання миру в Україні без участі України.

Наступного дня радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Угорщину не уповноважували на розмови з РФ, особливо, від імені України. Також посадовець наголосив, що доля полонених українців турбує владу незалежно від перемир'я. У зв'язку з цим два тижні поспіль тривають перемовини з росіянами, щоб до нового року відбувся ще один обмін.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що в Києві "напружено, але культурно" відмовилися від дзвінка Орбана.