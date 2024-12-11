Може хоча б Асаду в Москву не телефонуватиме: Зеленський висловився про дзвінок Орбана Путіну

Орбан заявив, що годину обговорював із Путіним мир в Україні. Українська влада розкритикувала цей дзвінок.

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Президент України Володимир Зеленський висловив своє невдоволення тим, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан телефонував президенту РФ Володимиру Путіну і обговорював із ним мир Україні без участі України. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності — треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України", — написав він.

Президент України зауважив, що абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість США, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН.

Зеленський подякував новообраному президенту США Дональду Трампу і багатьом лідерам Європи, із якими Україна співпрацює задля укладення справжнього миру.

11 грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що годину спілкувався з очільником Кремля Володимиром Путіним.

"Сьогодні вранці у мене була годинна телефонна розмова з президентом Путіним. Це найнебезпечніші тижні війни Росії та України. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати припинення вогню та мирні переговори", — написав Орбан.

Нагадаємо, що 15 листопада повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував Володимиру Путіну. Олаф Шольц засудив війну Росії проти України та закликав Путіна покласти їй кінець та вивести війська.