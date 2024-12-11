Может хотя бы Асаду в Москву не будет звонить: Зеленский высказался о звонке Орбана Путину

Орбан заявил, что час обсуждал с Путиным мир в Украине. Украинские власти раскритиковали этот звонок.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан звонил президенту РФ Владимиру Путину и обсуждал с ним мир Украине без участия Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Не надо играть на собственный имидж за счет единства — надо заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", — написал он.

Президент Украины отметил, что абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость США, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН.

Зеленский поблагодарил новоизбранного президента США Дональда Трампа и многих лидеров Европы, с которыми Украина сотрудничает для заключения настоящего мира.

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что час общался с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Сегодня утром у меня был часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Это самые опасные недели войны с Россией и Украиной. Мы делаем все возможные дипломатические шаги, чтобы аргументировать прекращение огня и мирные переговоры", — написал Орбан.

Напомним, что 15 ноября сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину. Олаф Шольц осудил войну России против Украины и призвал Путина положить ей конец и вывести войска.