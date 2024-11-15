Шольц впервые за два года поговорил с Путиным: реакция СМИ и Украины (видео)

Свое видение на разговор лидеров двух государств дали и российские и немецкие СМИ. Последние отмечают, что на телефонный звонок остро отреагировали в Украине.

В пятницу, 15 ноября, канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц впервые за почти два года пообщался по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В своем телефонном разговоре немецкий представитель поощрил Россию к переговорам с Украиной и отметил, что страна будет поддерживать Киев "сколько потребуется" в отражении российской агрессии.

Разговор Шольца и Путина: в Украине отреагировали: в Украине отреагировали

На разговор лидеров двух государств отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это то, чего давно хочет Владимир Путин: ему важно ослабить изоляцию РФ и вести переговоры, которые ничем не будут завершаться.

"Об одной из сегодняшних новостей. Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", — отметил глава государства.

На разговор двух лидеров также отреагировал представитель МИД Георгий Тихий. Он отметил, что сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира.

"Долгие разговоры — это ресурс, которым Путин пользуется уже более 20 лет, чтобы достигать своих интересов. Сейчас разговоры только дают Путину надежду на ослабление международной изоляции. Нужны конкретные сильные действия, которые принудят его к миру, а не уговоры и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях. Конкретные действия известны — и это прежде всего вывод войск оккупанта с территории Украины", — добавил Георгий Тихий.

Шольц позвонил Путину: что говорил российский президент

В российских СМИ сообщают, что разговор между канцлером Германии и российским президентом состоялся по инициативе немецкой стороны. Оба лидера обменялись мнениями относительно ситуации в Украине.

Владимир Путин отметил, что страна готова к возобновлению переговоров по Украине, однако возможные договоренности по Украине "должны исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта". Он также добавил, что нынешняя "ситуация в Украине стала прямым результатом агрессивной политики НАТО".

Телефонный разговор между Германией и РФ: что пишут в немецких СМИ

В канцелярии главы правительства ФРГ подтвердили факт разговора между руководителями двух государств. Отмечается, что Олаф Шольц осудил войну России против Украины и призвал Владимира Путина положить ей конец и вывести войска.

"Канцлер призвал Россию к переговорам с Украиной с целью справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько нужно", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Журналисты издания Süddeutsche Zeitung отметили, что Олаф Шольц разозлил украинцев звонком к Путину. При этом в разговоре канцлер поддержал Украину, отметив, что поддержка будет иметь долгосрочный характер. По словам немецкого канцлера, российский президент не может рассчитывать на то, что "время будет на его стороне". При этом Путин отметил, что война "стала результатом многолетней агрессивной политики НАТО, которая хотела превратить Украину в плацдарм против России".

Президент России подчеркнул, что российско-германские отношения находятся на спаде "вследствие недружественного курса властей ФРГ". При этом оба лидера договорились поддерживать связь. Готовясь к разговору, канцлер поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Олаф Шольц заявил, что ни одна из военных целей России не была достигнута", — так пишет издание Tagesschau со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, канцлер призвала Россию быть готовой к серьезным переговорам с Украиной для установления справедливого и прочного мира.

Что произошло после разговора Путина и Шольца

После телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Германии Олаф Шольц связался с премьер-министром Польши Дональдом Туском и рассказал о разговоре. Об этом польский премьер написал в соцсети Х.

"Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины", — отметил премьер Польши.

Напомним, что в середине октября Олаф Шольц сделал заявление относительно российских оккупантов. Он называл их "жертвами".