В України немає сил повернути окуповані території, — Зеленський

За словами українського лідера, для того, щоб вести переговори з РФ, вона повинна взяти на себе відповідальність за скоєне в Україні. Водночас Київ домагатиметься повернення захоплених територій дипломатичним шляхом.

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Конституція забороняє віддавати будь-кому території країни, проте в України немає сил, щоб повернути окуповані Росією території військовим шляхом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien, опублікованому 17 грудня.

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За словами українського президента, єдине рішення зараз — посадити Росію за стіл переговорів.

"Ми не можемо віддати наші території. Конституція України забороняє нам це робити. Де-факто ці території зараз контролюються росіянами. У нас немає сил, щоб повернути їх. Ми можемо розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Я дивуюся: чому Захід, який нас підтримує, займає м'яку позицію щодо нього? Чому з самого початку війни ми не отримували масованих поставок зброї? Мої коментарі можуть здатися зухвалими. Але в мене склалося враження, що всі в жаху від путінської Росії. Він насолоджується безкарністю. Нам потрібні сильна Америка і сильна Європа, щоб чинити тиск на Путіна і зупинити цю війну", — цитують Зеленського французькі журналісти.

За його словами, українцям не потрібні пояснення — вони знають, що якщо не зупинити Путіна, то він продовжить знищувати українців. Тому для того, щоб говорити з РФ, агресор має взяти на себе відповідальність за скоєне.

"Він вважає, що України не існує. Очевидно, що після трьох років війни накопичилася велика втома. Особливо в ті моменти, коли підтримка деяких країн починає слабшати. Але українці теж єдині. Вони захищають свою країну. А як інакше, коли в твій дім приходить агресор, грабує, забирає життя твоїх близьких, катує їх, залишається і живе в твоєму домі? Представники інших країн кажуть тобі: ти маєш домовитися з цим агресором. Як ми можемо це зробити? Агресор має взяти на себе відповідальність!" — наводить газета слова українського президента.

Зеленський зазначив, що в Україні всі хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше, тому Київ використовуватиме дипломатію.

"Але це не означає пробачити Путіна. Ми не пробачимо, тому що поважаємо міжнародне право. Ми не можемо узаконити окупацію. Ті, хто винен, мають відповісти за скоєне. Без справедливості не може бути перемоги", — заявив Зеленський.

На запитання журналістки про відмову вступу до ЄС чи НАТО, Зеленський відповів, що це — вибір українців, і президент Росії Володимир Путін не повинен у нього втручатися.

"Путін не грає в політичні ігри. Він завдає ударів своїми ракетами. Чому весь світ дозволяє йому це? Сполучені Штати, Китай, Індія, Європейський союз... Я не розумію. І відмовитися від НАТО? Що вони пропонують нам натомість? Ми знаємо про небезпеки і виклики. Хто може гарантувати, що Путін не повернеться в Україну? Яка країна прийде до нас на допомогу з літаками і військами? Сьогодні ми маємо лише двосторонні гарантії з нашими партнерами щодо військової та фінансової підтримки. Але якщо Путін повернеться зі своїми мільйонами людей, чи будемо ми знову захищати себе самотужки? Чи будемо ми дивитися, як гинуть наші жінки і діти? Питання не у вступі до НАТО, а в забезпеченні нашої власної безпеки", — заявив український лідер.

Нагадаємо, 18 грудня в МЗС Росії заявили, що хотіли б долучити Білорусь до можливих перемовин з Україною про завершення війни.

Раніше, 17 грудня, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні необхідно укласти угоду, щоб завершилося повномасштабне вторгнення Росії.