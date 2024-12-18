РФ хоче долучити Білорусь до можливих перемовин з Україною, — Захарова

За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, Москва дуже цінує зусилля Мінська щодо нібито врегулювання конфлікту, а гарантування безпеки сусідньої республіки є пріоритетом для Росії.

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Росія висловлює високу оцінку "мирним ініціативам" Мінська в питанні врегулювання війни в Україні та вважає важливою участь Білорусії в можливих переговорах. Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає РИА "Новости".

"Ми високо цінуємо і підтримуємо мирні зусилля Мінська і вважаємо важливим і необхідним підключення нашого найближчого союзника до можливих переговорів навколо України, які відбуватимуться за участю Росії", — підкреслила Захарова.

Вона також зазначила, що забезпечення безпеки Білорусії залишається одним із пріоритетів Росії.

РФ готова захищати своїх громадян у ПМР

Крім того, Захарова заявила, що Росія готова захистити своїх громадян і миротворчий контингент у Придністров'ї.

За її словами, у Кишиневі лунають заяви про можливість силового розв'язання придністровського питання в умовах енергетичної кризи. Такі висловлювання Захарова назвала "нісенітницею" і підкреслила, що Росія адекватно відреагує на провокації.

"Росія забезпечить захист своїх громадян, миротворців, військовослужбовців оперативної групи та об'єктів у Придністров'ї, включно зі складами в населеному пункті Колбасна", — заявила Захарова.

Вона додала, що всі дії, які загрожують безпеці росіян і миротворців, будуть розцінені як агресія проти Росії відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський пояснив, що в поточних умовах Київ вів би переговори не з позиції сили. Він додав, що голові Кремля Володимиру Путіну не потрібен мир, але вигідно домовлятися.

17 грудня повідомлялося, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні необхідно укласти угоду, щоб завершилося повномасштабне вторгнення Росії.