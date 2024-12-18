РФ хочет подключить Беларусь к возможным переговорам с Украиной, — Захарова

По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, Москва очень ценит усилия Минска по якобы урегулированию конфликта, а обеспечение безопасности соседней республики является приоритетом для России.

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Россия выражает высокую оценку "мирным инициативам" Минска в вопросе урегулирования войны в Украине и считает важным участие Белоруссии в возможных переговорах. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА "Новости",

"Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России", — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что обеспечение безопасности Белоруссии остается одним из приоритетов России.

РФ готова защищать своих граждан в ПМР

Кроме того, Захарова заявила, что Россия готова защитить своих граждан и миротворческий контингент в Приднестровье.

По ее словам, в Кишиневе звучат заявления о возможности силового решения приднестровского вопроса в условиях энергетического кризиса. Такие высказывания Захарова назвала "чушью" и подчеркнула, что Россия адекватно отреагирует на провокации.

"Россия обеспечит защиту своих граждан, миротворцев, военнослужащих оперативной группы и объектов в Приднестровье, включая склады в населенном пункте Колбасна", — заявила Захарова.

Она добавила, что все действия, угрожающие безопасности россиян и миротворцев, будут расценены как агрессия против России в соответствии с международным правом.

Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что в текущих условиях Киев вел бы переговоры не с позиции силы. Он добавил, что главе Кремля Владимиру Путину не нужен мир, но выгодно договариваться.

17 декабря сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо заключить соглашение, чтобы завершилось полномасштабное вторжение России.