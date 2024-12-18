У Украины нет сил вернуть оккупированные территории, – Зеленский

По словам украинского лидера, для того, чтобы вести переговоры с РФ, она должна взять на себя ответственность за содеянное в Украине. Вместе с тем Киев будет добиваться возращения захваченных территорий дипломатическим путем.

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Конституция запрещает отдавать кому-либо территории страны, однако у Украины нет сил, чтобы вернуть оккупированные Россией территории военным путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Parisien, опубликованном 17 декабря.

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По словам украинского президента, единственно решение сейчас — усадить Россию за стол переговоров.

"Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируются россиянами. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Я поражаюсь: почему Запад, который нас поддерживает, занимает мягкую позицию по отношению к нему? Почему с самого начала войны мы не получали массированных поставок оружия? Мои комментарии могут показаться дерзкими. Но у меня сложилось впечатление, что все в ужасе от путинской России. Он наслаждается безнаказанностью. Нам нужны сильная Америка и сильная Европа, чтобы оказать давление на Путина и остановить эту войну", — цитируют Зеленского французские журналисты.

По его словам, украинцам не нужны объяснения — они знают, что если не остановить Путина, то он продолжить уничтожать украинцев. Поэтому для того, чтобы говорить с РФ, агрессор должен взять на себя ответственность за содеянное.

"Он считает, что Украины не существует. Очевидно, что после трех лет войны накопилась большая усталость. Особенно в те моменты, когда поддержка некоторых стран начинает ослабевать. Но украинцы тоже едины. Они защищают свою страну. А как иначе, когда в твой дом приходит агрессор, грабит, забирает жизни твоих близких, мучает их, остается и живет в твоем доме? Представители других стран говорят тебе: ты должен договориться с этим агрессором. Как мы можем это сделать? Агрессор должен взять на себя ответственность!" — приводит газета слова украинского президента.

Зеленский отметил, что в Украине все хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, поэтому Киев будет использовать дипломатию.

"Но это не значит простить Путина. Мы не простим, потому что уважаем международное право. Мы не можем узаконить оккупацию. Те, кто виновен, должны ответить за содеянное. Без справедливости не может быть победы", — заявил Зеленский.

На вопрос журналистки об отказе вступления в ЕС или НАТО, Зеленский ответил, что это — выбор украинцев, и президент России Владимир Путин не должен в него вмешиваться.

"Путин не играет в политические игры. Он наносит удары своими ракетами. Почему весь мир позволяет ему это? Соединенные Штаты, Китай, Индия, Европейский союз… Я не понимаю. И отказаться от НАТО? Что они предлагают нам взамен? Мы знаем об опасностях и вызовах. Кто может гарантировать, что Путин не вернется в Украину? Какая страна придет к нам на помощь с самолетами и войсками? Сегодня у нас есть только двусторонние гарантии с нашими партнерами по военной и финансовой поддержке. Но если Путин вернется со своими миллионами людей, будем ли мы снова защищать себя в одиночку? Будем ли мы смотреть, как гибнут наши женщины и дети? Вопрос не во вступлении в НАТО, а в обеспечении нашей собственной безопасности", — заявил украинский лидер.

Напомним, 18 декабря в МИД России заявили, что хотели бы включить Беларусь в возможные переговоры с Украиной о завершении войны.

Ранее, 17 декабря, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо заключить соглашение, чтобы завершилось полномасштабное вторжение России.