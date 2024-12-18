Планів багато: Зеленський розповів, що робитиме після війни

Президент України Володимир Зеленський розповів про плани, які він з задоволенням втілить у життя, коли в країні завершаться повномасштабні бойові дії. Усі вони стосуються рідних та близьких.

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Президент України Володимир Зеленський зізнався, що має багато планів на післявоєнний час. Про це голова держави розповів французькій газеті Le Parisien.

Володимир Зеленський зазначає, що має багато планів на післявоєнний час. Зокрема, він планує провести час з рідними та зайнятися справами, які люди, зазвичай, роблять щодня.

"Побачитися з батьками особисто, а не по телефону. Пограти з сином у футбол. Поговорити з донькою про університет. Поїхати кудись з дружиною. А знаєте, що б я хотів зробити? Я б із задоволенням пішов у кіно! Давно не мав такої можливості. Щось просте, без охоронців. Тільки сім'я і попкорн", — розповів президент, не виключаючи, що може заснути під час сеансу, оскільки дуже втомився.

Нагадаємо, раніше Перша леді, дружина Володимира Зеленського Олена Зеленська розповіла про рідкісні зустрічі президента України із сім'єю.

19-річна донька Володимира та Олени Зеленських пішла стопами батька і вивчає правознавство. Олександра Зеленська не виїжджала за кордон, а вибрала для навчання виш в Україні.

Сам Володимир Зеленський зізнався, що у нього було найзвичайнісіньке дитинство, хоча батьки періодично були з ним доволі суворими. Його змушували багато читати.