"Вони були дуже суворими": Володимир Зеленський розповів, як його виховували батьки (відео)

Відомо, що 4 роки Володимир Зеленський жив у Монголії, де його батько був залучений до будівництва гірничозбагачувального комбінату. Там він пішов у перший клас. Згодом родина повернулася до Кривого Рогу. Володимир Зеленський єдина дитина в сім'ї.

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46-річний президент України Володимир Зеленський вперше відверто розповів про своє виховання. Подробицями зі свого дитинства Зеленський поділився в інтерв’ю ВВС під час візиту до Великої Британії.

Володимир Зеленський народився та виріс у місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область). Його батьки були звичайною родиною — мама Римма, якій сьогодні 73 роки, працювала інженером, а батько Олександр, якому зараз 76, був науковцем. За словами президента, вони були звичайною сім’єю, тому жили не заможно.

Володимир Зеленський зізнався, що у нього було найзвичайнісіньке дитинство, хоча батьки періодично були з ним доволі суворими. Його змушували багато читати.

"Я не думаю, що був якийсь особливий, у мене були дуже хороші батьки. Вони були іноді дуже суворими до мене. Я ходив до школи, як багато різних звичайних дітей, але я мав багато вчитися, читати правильні книжки та мати цінності звичайних нормальних людей. Це в першу чергу", — зізнався президент України.

Юність президента припала на 90-ті роки, тому, щоб мати достаток, йому доводилося працювати паралельно із навчанням в університеті.

"По-друге, я дуже вдячний батькам, що вони мені дали освіту в юридичному університеті. Це було складно, тому що ми жили не заможно, ми були дуже простою родиною. Мій батько науковець, а мати інженер. Ми жили в 90-ті, такі родини були не багатими, тому я вчився працювати, вчився та працював. І, думаю, це мені дало такі риси: бути чесним, любити свою країну, свою сім’ю. Я вважаю, що я дуже відповідальний, я не можу погано виконувати свою роботу", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Зеленська розповіла, де зараз 19-річна донька Президента України.

Крім цього, Фокус писав, що Євген Клопотенко розповів, які страви полюбляє Олена Зеленська.