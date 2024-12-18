Планов много: Зеленский рассказал, что будет делать после войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах, которые он с удовольствием воплотит в жизнь, когда в стране завершатся полномасштабные боевые действия. Все они касаются родных и близких.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что имеет много планов на послевоенное время. Об этом глава государства рассказал французской газете Le Parisien.

Владимир Зеленский отмечает, что имеет много планов на послевоенное время. В частности, он планирует провести время с родными и заняться делами, которые люди, как правило, делают каждый день.

"Увидеться с родителями лично, а не по телефону. Поиграть с сыном в футбол. Поговорить с дочерью об университете. Поехать куда-то с женой. А знаете, что бы я хотел сделать? Я бы с удовольствием пошел в кино! Давно не имел такой возможности. Что-то простое, без охранников. Только семья и попкорн", — рассказал президент, не исключая, что может заснуть во время сеанса, поскольку очень устал.

Напомним, ранее Первая леди, супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала о редких встречах президента Украины с семьей.

19-летняя дочь Владимира и Елены Зеленских пошла по стопам отца и изучает правоведение. Александра Зеленская не выезжала за границу, а выбрала для обучения вуз в Украине.

Сам Владимир Зеленский признался, что у него было самое обычное детство, хотя родители периодически были с ним довольно строгими. Его заставляли много читать.