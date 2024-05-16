"Дети забирают каждую минуту его внимания": Елена Зеленская о редких встречах Президента Украины с семьей

Владимир и Елена Зеленские уже третий год живут отдельно. Несмотря на сложные испытания в семье пара пытается сохранять семейные ценности.

Related video

Елена Зеленская призналась, что на третий год войны в Украине чаще начала видеться с мужем, Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом первая леди рассказала в интервью изданию Yle.

В частности, Елена и Владимир в браке уже более 20 лет. Пара воспитывает двоих детей — первенца, дочь Александру, которой исполнилось 19 лет и младшего сына Кирилла, которому 11 лет.

В начале полномасштабной войны в Украине Владимир Зеленский вынужден был съехать от семьи ради их безопасности. В течение двух лет семья живет отдельно. Об этом неоднократно в своих интервью рассказывала, что Первая леди, что сам Зеленский. Тогда Елена признавалась, что первое время семья почти не виделась. Однако уже сегодня ситуация в семье изменилась.

Елена Зеленская отметила, что пока семья Зеленских до сих пор вынуждено живет отдельно, поэтому их общение преимущественно ограничивается телефонными звонками. Реже, по словам Первой леди, Президент Украины позволяет набрать семью по видеосвязи.

Однако, Елена отметила, что уже сегодня она имеет возможность навещать мужа, а он, их с семьей. Но все же Владимир до сих пор редко видится с детьми — Александрой и Кириллом. Елена Зеленская призналась, что когда выпадает возможность, то тогда дети забирают каждую минуту его внимания.

Также Первая леди рассказала, что у нее с мужем выпадает возможность побыть вместе еще во время рабочих поездок за границу. Елена добавила, что несмотря на то, что поездки насыщенные и короткие, есть ощущение, что они путешествуют вместе.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская рассказала, где сейчас 19-летняя дочь Президента Украины. Кроме этого, Первая леди рассказала о недетских навыках 11-летнего сына.