"Діти забирають кожну хвилину його уваги": Олена Зеленська про рідкісні зустрічі Президента України з сім'єю

Володимир та Олена Зеленські вже третій рік живуть окремо. Попри складні випробовування в родині пара намагається зберігати сімейні цінності.

Related video

Олена Зеленська зізналася, що на третій рік війни в Україні частіше почала бачитися з чоловіком, Президентом України Володимиром Зеленським. Про це Перша леді розповіла в інтерв’ю видання Yle.

Зокрема, Олена та Володимир у шлюбі вже більше 20 років. Пара виховує двох дітей — первістка, доньку Олександру, якій виповнилося 19 років та молодшого сина Кирила, якому 11 років.

На початку повномасштабної війни в Україні Володимир Зеленський змушений був з’їхати від родини задля їх безпеки. Протягом двох років родина живе окремо. Про це неодноразово у своїх інтерв’ю розповідала, що Перша леді, що сам Зеленський. Тоді Олена зізнавалася, що перший час родина майже не бачилася. Однак вже сьогодні ситуація в родині змінилася.

Олена Зеленська зазначила, що поки родина Зеленських і досі вимушене живе окремо, тому їх спілкування переважно обмежується телефонними дзвінками. Рідше, за словами Першої леді, Президент України дозволяє набрати родину по відеозв’язку.

Однак, Олена відзначила, що вже сьогодні вона має можливість відвідувати чоловіка, а він, їх з родиною. Але все ж Володимир і досі рідко бачиться з дітьми — Олександрою та Кирилом. Олена Зеленська зізналася, що коли випадає нагода, то тоді діти забирають кожну хвилину його уваги.

Також Перша леді розповіла, що у неї з чоловіком випадає нагода побути разом ще під час робочих поїздок за кордон. Олена додала, що попри те, що поїздки насичені й короткі, є відчуття, що вони подорожують разом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Зеленська розповіла, де зараз 19-річна донька Президента України. Крім цього, Перша леді розповіла про недитячі навички 11-річного сина.