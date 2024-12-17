У Байдена рассказали, когда и при каких условиях Зеленский может начать переговоры с РФ

Советник Белого дома Джон Кирби отметил, что президент Украины Владимир Зеленский решает, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях. Он подчеркнул, что нынешняя администрация будет поддерживать Киев до конца своих полномочий/

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Украина сама будет решать когда ей проводить переговоры с Россией и при каких условиях, а президент США Джо Байден будет поддерживать ее до завершения своей каденции. Об этом заявил прессе советник Белого дома Джон Кирби на просьбу прокомментировать подход Дональда Трампа по завершению войны в Украине, сообщает "Укринформ".

По его словам, он не будет вступать в споры с позицией Трампа, но администрация Байдена и дальше будет придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины".

"Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть их следующие шаги", — подчеркнул он.

Советник Белого дома отметил, что президент Украины Владимир Зеленский решает, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях.

"Когда он примет это решение, и пока президент Байден является главнокомандующим, Зеленский найдет в этой администрации сторонников в процессе продвижения к переговорам", — добавил Кирби.

Кроме того, он заявил, что действующее правительство США делает все необходимое для того, чтобы армия Украины имела все необходимое для дальнейших успехов на поле боя, отбрасывания россиян и усложнения для Путина планов на продолжение войны.

Он добавил, что несмотря на определенные успехи россиян на фронте, РФ все же пришлось обращаться за помощью к КНДР. Кроме того, Путину также нужно закупать оружие, но кроме ракет еще много мешков для тел.

"И я считаю, что об этом также не стоит забывать",- отметил представитель администрации США.

Напомним, что 16 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что потери Украины и РФ в войне и объяснил количество погибших равнинной местностью. Также он спрогнозировал, сколько десятилетий Украине придется отстраивать города.

В команде Дональда Трампа, по данным СМИ, изучают условия "рождественского перемирия".