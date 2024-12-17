У Байдена розповіли, коли і за яких умов Зеленський може почати переговори з РФ

Радник Білого дому Джон Кірбі зауважив, що президент України Володимир Зеленський вирішує, чи йти на переговори, і якщо так, то коли й на яких позиціях. Він наголосив, що нинішня адміністрація буде підтримувати Київ до кінця своїх повноважень.

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Україна сама буде вирішувати коли їй проводити переговори з Росією та за яких умов, а президент США Джо Байден підтримуватиме її до завершення своєї каденції. Про це заявив пресі радник Білого дому Джон Кірбі на прохання прокоментувати підхід Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, він не вступатиме у суперечки з позицією Трампа, але адміністрація Байдена і далі дотримуватиметься принципу "нічого про Україну без України".

"Ми не збираємося вести про них розмови без їхньої участі, ми не нав’язуватимемо їм, якими можуть бути їхні наступні кроки", — підкреслив він.

Радник Білого дому зауважив, що президент України Володимир Зеленський вирішує, чи йти на переговори, і якщо так, то коли й на яких позиціях.

"Коли він ухвалить це рішення, й поки президент Байден є головнокомандувачем, Зеленський знайде в цій адміністрації прибічників у процесі просування до переговорів", — додав Кірбі.

Крім того, він заявив, що чинний уряд США робить все необхідне для того, аби армія України мала все необхідне для подальших успіхів на полі бою, відкидання росіян та ускладнення для Путіна планів на продовження війни.

Він додав, що попри певні успіхи росіян на фронті, РФ все ж довелося звертатися по допомогу до КНДР. Крім того, Путіну також потрібно закуповувати зброю, але окрім ракет ще багато мішків для тіл.

"І я вважаю, що про це також не варто забувати",- зауважив представник адміністрації США.

Нагадаємо, що 16 грудня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що втрати України та РФ у війні та пояснив кількість загиблих рівнинною місцевістю. Також він спрогнозував, скільки десятиліть Україні доведеться відбудовувати міста.

У команді Дональда Трампа, за даними ЗМІ, вивчають умови "різдвяного перемир'я".