"Астрономічні" втрати й "руїни": Трамп висловився про мир в Україні, Зеленського і Путіна

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що втрати обох сторін війни применшені та пояснив кількість загиблих рівнинною місцевістю. Також він спрогнозував, скільки десятиліть Україні доведеться відбудовувати міста.

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16 грудня відбувалася перша широкомасштабна пресконференція новообраного президента США Дональда Трампа після виборів. Деякі його заяви стосувались війни в Україні. Слова республіканця передали у CNN.

Трамп про втрати й перемир’я

"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка відбувається в Україні, Росії, Україні. Ми прагнемо досягти невеликого прогресу, це важко, це неприємно, це огидно", — заявив він.

Американський лідер наголосив, що кількість загиблих з обох сторін, ймовірно, набагато вища за оприлюднені дані. Він пояснив, що високій кількості загиблих на фронті сприяє рельєф.

"Людей вбивають на рівнях, яких ніхто ніколи не бачив. Це дуже рівні поля, і єдине, що зупиняє кулю, — це тіло, людське тіло", — зауважив політик.

З його слів, кількість полеглих бійців з обох сторін "астрономічна". Трамп пообіцяв зробити усе можливе для припинення вогню та попередив, що Україна побачить менше допомоги від США, як тільки він отримає владу.

Трамп про окуповані території

Новообраного президента запитали, чи має Україна поступитись територіями, які окупувала Росія. Він на це відповів, що на захоплених землях немає жодної цілої будівлі й людям немає куди повертатися.

"Там немає нічого, тільки руїни", — сказав лідер.

З його слів, на відновлення міст після російсько-української війни може піти до 100 років.

Трамп про Путіна

Як передали у The New York Times, республіканець відмовився відповідати, чи розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним після виборів. Однак він запевнив, що під його наглядом Росія не вдерлася б на територію України.

У виданні зазначили, що вторгнення відбулося ще у 2014 році — до першої каденції Трампа. Його президентство ж не дозволило уникнути розширення бойових дій згодом, вже у 2022 році.

Трамп про Зеленського

Трамп розповів, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, коли був у Франції з приводу відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері.

У The Washington Post передали, що також він поділився, що не запрошував Зеленського на свою інавгурацію. Однак республіканець додав, що якби лідер України хотів прийти, він хотів би, щоб так і сталося.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що пропонував припинення вогню на Різдво та масштабний обмін військовополоненими, але у Києві нібито "відкинули" пропозицію.

У команді Дональда Трампа, за даними ЗМІ, вивчають умови "різдвяного перемир'я".