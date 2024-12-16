Трамп заявив про "незначний успіх" в перемовинах щодо завершення війни, деталі (відео)

Обраний президент США заявив, що справа у питанні завершення війни РФ проти України просувається "важко", а число загиблих у війні продовжує залишатися високим.

Related video

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "незначного прогресу" у питанні завершення війни РФ проти України. Про це політик заявив у своєму незапланованому виступі для журналістів у Флориді.

Виступ Трампа

"Ми намагаємося зупинити ту жахливу війну, які зараз відбуваються в Україні. У нас є незначний прогрес, але це складно", — сказав Трамп.

Обраний президент США каже, що число загиблих солдат з боку України та РФ є "астрономічним" і додає, що "не бачив нічого подібного у своєму житті".

"Я отримую звіти кожного тижня, і це число не зменшується. Ніхто не бачив нічого подібного раніше", — зазначив обраний голова США, додавши, що отримав від України "сигнали" про бажання досягти врегулювання "конфлікту між РФ та Україною".

Також Трамп підкреслив, що його команда "активно працює" над цим питанням, і згодом має намір "сконтактувати з лідерами України та Росії" щодо питання припинення війни.

Нагадаємо, Фокус писав, чому Трамп не поспішає оприлюднювати остаточну стратегію щодо завершення війни між РФ та Україною. Експерти переконані, що це пов'язано з розумінням Трампа складності ситуації, а тому він може готувати собі "шляхи відходу".

Також ми розповідали, що у випадку небажання лідера РФ Володимира Путіна припинити війну проти України, то Трамп почне "бомбити" економіку РФ. Аналітики вважають, що новий голова Білого дому посилить тиск на Москву, поставивши в ультимативній формі умови припинення воєнних дій в Україні.