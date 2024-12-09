Трамп без плану: чому республіканець не поспішає оприлюднювати остаточну мирну стратегію

Після нещодавньої зустрічі у Парижі Зеленський і Трамп озвучили низку заяв, що стосуються людських втрат у російсько-українській війні, а також шляхів, які можуть привести до миру. Чому заяви українського та американського лідерів є певною мірою розбіжними, і чи стане республіканець головним комунікатором між Києвом та Москвою, з’ясовував Фокус.

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Днями у столиці Франції відбулася урочиста церемонія відкриття собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам). Грандіозне дійство відвідали близько пів сотні глав держав, зокрема президент Володимир Зеленський та новообраний лідер США Дональд Трамп. Їм вдалося провести короткі переговори за посередництва господаря заходу Емманюеля Макрона. Водночас, за інформацією американського порталу Axios, подібний контакт міг і не відбутися, оскільки Трамп спочатку начебто відмовлявся зустрічатися з Зеленським. Проте, як повідомляється, пан Макрон доклав максимум зусиль, щоб переконати майбутнього президента США піти на бесіду в форматі трьох, і в цьому досяг успіху. Одне з джерел Axios наголосило: переговори без перекладачів та інших свідків, що тривали близько 35 хвилин, пройшли "добре та плідно".

Доброю та продуктивною назвав зустріч і Володимир Зеленський. За його словами, "президент Трамп, як завжди, налаштований рішуче". Глава держави, запевнивши, що всі учасники тристоронніх переговорів висловили бажання покласти край конфлікту "якнайшвидше та справедливіше", додав, що нині як ніколи актуальним є формулювання "мир через силу".

"Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують через кілька років, як вони вже це робили", — резюмував Володимир Зеленський.

Чому воєнна арифметика Зеленського і Трампа відрізняються

Дещо пізніше зустріч прокоментував і Дональд Трамп. Зокрема, у соцмережі Truth Social республіканець написав, що тепер уже колишній президент Сирії Башар Асад "утік зі своєї країни", а "його покровителька Росія, Росія, Росія на чолі з Путіним, більше не зацікавлена ​​в його захисті". На думку Трампа, Москва "втратила будь-який інтерес до Сирії через Україну". Окремо обраний президент США зауважив, що "Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду й зупинити це божевілля", та закликав "негайно припинити вогонь і розпочати переговори".

"Занадто багато життів марнується, надто багато родин руйнується, і якщо так продовжиться, то це може перерости в щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!" — наголосив Трамп. Він також зазначив, що українці "безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше мирних жителів".

"Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою", — гранично оперативно прокоментував заяву Трампа Володимир Зеленський. До всього він уточнив, що за час війни допомогу було надано 370 тисячам поранених військових, половина з яких повертається на фронт. Отже, виходячи з цих даних, загальна кількість загиблих і поранених українських воїнів справді може становити близько 400 тис. осіб.

Що ж до втрат Росії, то Трамп висловився про них так: "Близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими чи мертвими у війні, яка ніколи не мала починатися і може продовжуватися вічно". Водночас, за словами Зеленського, оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч чоловік. Це 198 тисяч убитих і понад 550 тис. поранених.

Трамп і Зеленський озвучили різні цифри втрат України на війні

Як у Путіна сприйняли мирні заклики Трампа

В РФ відреагували на заклик Трампа щодо російсько-української війни. Зокрема, путінський спікер Пєсков зазначив наступне: "Ми уважно ознайомилися із заявою обраного президента США Дональда Трампа, яку він зробив після зустрічі в Парижі з Макроном та Зеленським. Президент Путін неодноразово говорив про те, що Росія відкрита для переговорів щодо України та вітає мирні ініціативи, що виходять насамперед від країн Глобального Півдня, наших партнерів по БРІКС — Китаю, Індії, Бразилії, ПАР, а також працюючих на гуманітарному треку Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару та Саудівської Аравії".

За словами Пєскова, позиція Росії щодо України "добре відома", а "умови для моментального припинення бойових дій було викладено президентом Путіним у червні поточного року". У червні, нагадаємо, Путін заявляв, що для перемовного старту, серед іншого, ЗСУ мають бути повністю виведені з усієї території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Окремо Пєсков наголосив, що "від переговорів відмовилася і продовжує відмовлятися саме Україна", а "для виходу на мирну траєкторію Зеленському достатньо скасувати цей свій декрет", запроваджений восени 2022 року, який забороняє вести переговори з Путіним. Крім цього, прес-секретар Путіна зазначив, що наведені Дональдом Трампом цифри про втрати з обох сторін "викладені в українському трактуванні", тоді як "реальні цифри втрат зовсім інші". Які саме — кремлівський спікер не уточнив.

Чи справді Трамп увімкнув задній хід в питанні мирного врегулювання

Попередньо зауваживши, що Дональд Трамп почав грати роль "головного щодо миру" ще до того, як став обраним президентом США, політолог Олег Саакян у розмові з Фокусом констатував: "Наразі ж ситуація розвивається в зворотному напрямку, адже останні його (Трампа. — Ред.) заяви свідчать про розуміння усієї складності ситуації і він використовує все, щоб в нього залишилося поле для певних маневрів. Це, передусім, проявляється в тому, що команда Трампа не оголошує свого чіткого плану завершення російсько-української війни. Крім того, свіжі заяви Трампа свідчать, що те, що він вагається і, понад те, готує шляхи відходу в питанні досягнення швидкого миру".

Наголосивши на тому, що наразі Трамп все ще залишається в образі головного стосовно миру, експерт резюмував: "З огляду на те, що позиція Трампа починає калібруватися згідно контексту, Україні вкрай важливо працювати з так званою коаліцією рішучих країн, а також формувати пакети раціональних і прагматичних аргументів, які наочно демонстрували б, чому спроби домовитися з Росією коштом України є катастрофічними, зокрема й для США. Крім того, надзвичайно важливою є співпраця з американським істеблішментом і суспільством із тим, щоб гарантувати подальшу підтримку України після повернення до Білого дому Трампа".

Після повернення Трампа до Білого дому можна очікувати різних поворотів подій Фото: Відкриті джерела

На переконання політолога, Київ наразі має "і пряники, і батоги з різних боків", які дозволяють гранично ефективно працювати в американському напрямі.

Проте надважливим нюансом, вважає експерт, є те, що від України наразі залежатиме набагато більше, аніж це було за роки правління у США демократів. "У Джо Байдена була чітка, структурована власна політика, яка не завжди подобалася Україні з об’єктивних причин, зокрема, через її нерішучість. Що ж стосується Трампа, то тут ми маємо повну стратегічну невизначеність, яке несе за собою чимало ризиків і викликів", — аргументує Олег Саакян.

Від яких чинників залежатиме "мирна" лінія Трампа

Своєю чергою політолог Олег Постернак у розмові з Фокусом акцентує: "Те, що Трамп, коли почне поступово входити у курс справ і заглиблюватися в основи хитросплетінь зовнішньополітичної системи і змінюватиме риторику з агітаційної на державницьку, було цілком очевидно. Тому, в цьому контексті певна корекція його позиції не виглядає аж надто дивною і свідчить, що він наразі все більше розуміє усі складнощі розв’язання російсько-української війни. При цьому, окремі радники Трампа додають відтінків реалістичності та прагматизму до його картини бачення ситуації".

Неабияк на бачення Трампа, вважає політолог, впливає спілкування з Зеленським, а також з росіянами, "яке, найімовірніше, відбувається через непрямі контакти". Тобто, констатує Олег Постернак, Трамп вже усвідомлює надзвичайно складний характер російсько-української війни, яка є не просто конфліктом двох держав за території, а й обумовлена цілою низкою історичних, етнічних та інших стереотипів.

"У будь-якому разі Україна не повинна створювати ілюзій щодо Трампа, бо коли я читаю повідомлення про те, що у Трампа в Парижі був синій костюм і жовта краватка — і це для нас гарний знак, то мені хочеться не просто сміятися, а й покрутити вказівним пальцем біля скроні. Цей дикий інфантилізм напевно тільки в Україні може знайти якесь об’єктивне пояснення, але точно, що не у світі загалом", — зазначає політолог. Загалом, на його переконання, Трамп в подальшому надзвичайно обережно коментуватиме російсько-українську війну, "що вже впадає у вічі у його свіжому інтерв’ю NBC" (відео) , під час якого, зокрема, відповідаючи на запитання журналістки про те, чи варто Україні розраховувати на зменшення військової допомоги, обраний президент США сказав дослівно таке: "Можливо. Звісно".

Схожа маневрена позиція, переконаний Олег Постернак, є дуже зручною для Трампа доти, доки він остаточно не оголосить свою мирну ініціативу від "А" до "Я". Крім того, експерт вважає, що Трампу наразі достатньо важко щось запропонувати Путіну, щоб той сів за перемовний стіл, "оскільки питання політики тиску на РФ вимагає кристалізації від нової американської адміністрації". Інакше кажучи, Трамп має чітко розуміти, як натиснути на Путіна: нафтовими інструментами, погрозами ударів по Москві або ж наданням Україні ще більшої кількості зброї тощо.

Наразі ж для Трампа головне, констатує експерт, всадити Україну і Росію за переговорний стіл з тим, щоби витиснути з цього максимальний піар-ефект, наочно продемонструвавши, "який він крутий світовий лідер". Між тим, яким надалі буде трампівський рух до миру в Україні, підсумовує політолог, залежатиме передусім від тактики Путіна і конкретних обставин, які складуться станом на старт переговорів.

Тим часом New York Post взяла у Дональда Трапа інтерв’ю після його прибуття з Парижа. У розмові з виданням обраний президент США заявивши, що "Путін має подумати, що він програв", додав, мовляв, наразі формулює концепцію того, як закінчити цю "безглузду війну".