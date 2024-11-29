Трамп звинуватить Байдена, якщо Україна програє у війні Росії, — The Economist

Трамп побоюється, що поразка України підірве його популярність, як виведення військ з Афганістану нашкодило Джо Байдену. Тому в оточенні політика думають, як можна буде забезпечити виконання угоди.

Якщо основною метою нового американського президента Дональда Трампа є укладення будь-якої угоди щодо України, у такому разі він зможе просто скоротити допомогу Києву і наполягати на прийнятті вимог Москви. Водночас, як пише The Economist, деякі спостерігачі вважають, що політик вважатиме поразку України поганим варіантом як для Америки, так і для свого іміджу.

За словами інсайдерів, Трамп побоюється, що провал в Україні підірве його популярність, як раніше виведення військ з Афганістану 2021 року нашкодило президенту Джо Байдену, тому він "уникне поганої угоди".

В оточенні Трампа думають, як можна забезпечити виконання угоди. Відставний генерал Кіт Келлог, якого Трамп обрав спеціальним представником щодо України, і ветеран ЦРУ в протрампівському аналітичному центрі Фред Флейц запропонували Америці "продовжувати озброювати Україну... щоб гарантувати, що Росія не зробить подальших кроків і не нападе знову після припинення вогню." Від України не вимагатимуть відмовитися від територій, а США разом із союзниками знімуть санкції з РФ і нормалізують відносини тільки в тому разі, якщо Москва підпише прийнятне для Києва врегулювання. І якщо Трамп прийме ці пропозиції, українці будуть у захваті, зазначають у виданні.

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Ерік Чіарамелла з вашингтонського аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace, який раніше вже працював у Білому домі за часів Трампа, стверджує, що політик може шукати легке рішення за допомогою комбінації "батога для Росії і пряника для України". І якщо Україна зазнає краху, зазначає аналітик, Трамп просто звинуватить у цьому Байдена.

Крах України не неминучий, хоча російські успіхи найближчими тижнями, ймовірно, прискоряться, зазначає видання. Адміністрація Байдена в останні тижні свого перебування при владі прискорює постачання зброї, витрачаючи останні кошти, виділені Конгресом, і кидаючи на фронт усе, що може. Високопосадовці в президентській адміністрації стверджують, що українські запаси різноманітних боєприпасів наразі в кращому стані, ніж будь-коли за довгий час.

Нагадаємо, колишній радник із національної безпеки, 80-річний генерал Кіт Келлог ще у квітні виклав свій мирний план. У ньому він війну називає "кризою, якої можна було уникнути".

Снайпер морської піхоти США і доброволець Іноземного легіону ЗСУ Метью Семпсон запевнив, що повернення Дональда Трампа до Білого дому — вигідне Україні.