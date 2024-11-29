Трамп обвинит Байдена, если Украина проиграет в войне России, — The Economist

Трамп опасается, что поражение Украины подорвет его популярность, как вывод войск из Афганистана навредил Джо Байдену. Поэтому в окружении политика думают, как можно будет обеспечить выполнение соглашения.

Если основной целью нового американского президента Дональда Трампа является заключение любого соглашения по Украине, в таком случае он сможет просто сократить помощь Киеву и настаивать на принятии требований Москвы. В то же время, как пишет The Economist, некоторые наблюдатели считают, что политик сочтет поражение Украины плохим вариантом как для Америки, так и для своего имиджа.

По словам инсайдеров, Трамп опасается, что провал в Украине подорвет его популярность, как ранее вывод войск из Афганистана в 2021 году навредил президенту Джо Байдену, поэтому он "уйдет от плохой сделки".

В окружении Трампа думают, как можно обеспечить выполнение соглашения. Отставной генерал Кит Келлог, которого Трамп выбрал в качестве специального представителя по Украине, и ветеран ЦРУ в протрамповском аналитическом центре Фред Флейц предложили Америке "продолжать вооружать Украину… чтобы гарантировать, что Россия не предпримет дальнейших шагов и не нападет снова после прекращения огня." От Украины не потребуют отказаться от территорий, а США вместе с союзниками снимут санкции с РФ и нормализуют отношения только в том случае, если Москва подпишет приемлемое для Киева урегулирование. И если Трамп примет эти предложения, украинцы будут в восторге, отмечают в издании.

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Мирный план от "бультерьера": для чего Трамп назначил генерала Кита Келлога главным по Украине

Эрик Чиарамелла из вашингтонского аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace, ранее уже работавшего в Белом доме при Трампе, утверждает, политик может искать легкое решение с помощью комбинации "кнута для России и пряника для Украины". И если Украина потерпит крах, отмечает аналитик, Трамп просто обвинит в этом Байдена.

Крах Украины не неизбежен, хотя российские успехи в ближайшие недели, вероятно, ускорятся, отмечает издание. Администрация Байдена в последние недели своего пребывания у власти ускоряет поставки оружия, тратя последние средства, выделенные Конгрессом, и бросая на фронт все, что может. Высокопоставленные должностные лица в президентской администрации утверждают, что украинские запасы различных боеприпасов сейчас в лучшем состоянии, чем когда-либо за долгое время.

Напомним, бывший советник по национальной безопасности, 80-летний генерал Кит Келлог еще в апреле изложил свой мирный план. В нем он войну называет "кризисом, которого можно было избежать".

Снайпер морской пехоты США и доброволец Иностранного легиона ВСУ Мэтью Сэмпсон заверил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом — выгодно Украине.