Возвращение Трампа в Белый дом выгодно Украине, — снайпер морской пехоты США и ВСУ (видео)

По словам Мэтью Семпсона, в систему политического устройства США ни один человек не может внести какие-либо радикальные изменения. Есть две партии, которые нивелируют угрозу диктатуры.

Украинцам не стоит беспокоиться из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах США. Наоборот, возвращение администрации Трампа дже выгодно Украине. Об этом в эфире "Київ24" заявил Мэтью Семпсон, снайпер морской пехоты США и доброволец Иностранного легиона ВСУ.

Снайпер морской пехоты США Мэтью Семпсон — о помощи Украине

"Я не жду, что что-то негативное произойдет после возвращения его администрации. У нас уже был опыт этого в прошлом. Исходя из моего опыта, каждая администрация несет с собой как положительное, так и негативное", — сказал Семпсон.

Он добавил, что в систему политического устройства Соединенных Штатов ни один человек не может внести какие-либо радикальные изменения, поскольку есть две партии, которые нивелируют угрозу диктатуры.

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"Нет какой-то возможности одному президенту уничтожить все в США или в мире. Или, наоборот, наладить все. Возвращение администрации Трампа будет выгодно для Украины <…> Поддержка может быть большей, чем у администрации Байдена. Трамп предоставил оружие еще до того, как это сделал Байден", — отметил он.

Напомним, что войска РФ попытались прорваться возле Ямполовки-Тернов. Но украинские танки отбивались прямой наводкой.

Также Фокус в своем материале разбирался в том, возможен ли бунт в Раде после того, как нардеп Шевченко написал письмо Трампу и призвал Зеленского к диалогу с Москвой.