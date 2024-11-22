Трамп придет — Patriot заберет: что будет с ПВО Украины после января 2025 года

Американские ракеты Patriot — лучшее средство противовоздушной обороны Украины. Ракеты батареи Patriot весом до тонны способны перехватывать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 100 миль под управлением радара.

Украинские ВВС развернули шесть батарей Patriot стоимостью 1 миллиард долларов для сложных засад, нацеленных на российские военные самолеты, а также для защиты украинских городов от лучших российских ракет "Искандер" и "Кинжал".

Но с поставками ракет для батарей Patriot возникли проблемы, и Киеву следует готовиться к худшему. Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится в январе, заявил, что позволит русским делать "все, что они захотят" в европейских странах НАТО, которые не платят свою долю за собственную оборону.

Избранные Трампом члены кабинета в большинстве своем выступают против дальнейшей помощи США Украине. Зловеще то, что Трамп пригласил миллиардера Илона Маска, главного донора Трампа и известного противника американской помощи Украине, присоединиться к нему во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским после выборов.

Если, как ожидается, Трамп прекратит помощь США Украине, у украинских ВВС могут закончиться ракеты Patriot — и очень быстро. Учитывая промышленные и политические ограничения, скорее всего, Украина располагает очень небольшим запасом ракет Patriot и использует их почти так же быстро, как получает.

Компания Raytheon в США производит большинство из примерно 500 ракет Patriot, которые выпускаются ежегодно. Японские и европейские фирмы создают дополнительные мощности для лицензированной сборки ракет, которые должны увеличить производство до 1 000 снарядов в год к 2027-му.

Ни один из заводов Patriot не может законно экспортировать ракеты в Украину без разрешения правительства США. Отказавшись от этой лицензии, администрация Трампа может задушить лучшие средства ПВО Украины, сделав страну еще более уязвимой, чем она уже есть, перед лицом непрекращающихся российских бомбардировок.

Киеву нужен запасной план противовоздушной обороны на случай, если ракеты Patriot перестанут поставляться после января. И этот запасной план не должен зависеть от какой-либо другой ракетной системы американского производства — или даже в основном американского производства — такой, как HAWK или NASAMS.

Patriot выполнил хорошую работу в Украине

Украине следует обратиться к Европе — и ожидать больших сложностей. Существует только один европейский зенитно-ракетный комплекс, который более или менее соответствует возможностям Patriot и создатели которого могут, приложив некоторые усилия, обойти экспортные ограничения США: Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre, или SAMP/T, стоимостью 500 миллионов долларов, продукт франко-итальянского консорциума Eurosam.

Украина уже имеет одну батарею SAMP/T и еще одну на подходе, а для замены своих Patriot ей потребуется еще пять — плюс дополнительные экземпляры, если придется заменять и другие системы американского производства.

Но есть проблема. Как бы ни были ограничены поставки батарей и ракет Patriot, поставки SAMP/T и их ракет Aster еще более ограничены.

Италия имеет три батареи SAMP/T и в сентябре заказала еще 10 батарей, построенных по усовершенствованному стандарту; Франция имеет восемь старых SAMP/T и заказала восемь модернизированных батарей в сентябре. Французы ожидают первую новую батарею в течение двух лет.

Как бы медленно они ни сходили с конвейера, SAMP/T могут стать единственной надеждой Украины на устойчивую защиту от российских военных самолетов и ракет. Однако Eurosam придется потрудиться.

Хотя консорциум представляет SAMP/T как решение в области ПВО для стран, надеющихся на автономию в принятии решений по обороне, вполне вероятно, что SAMP/T включает некоторые детали американского производства — и они будут подпадать под американский экспортный контроль. Западное оружие, на которое не распространяются американские правила международной торговли оружием (ITAR), встречается редко: в настоящее время SAMP/T таковым не является. Чтобы передать SAMP/T в Украину без согласия США, Eurosam придется заменить все компоненты ITAR на неамериканские.

Есть все основания полагать, что консорциум приложит для этого все усилия. Франция ранее заявляла, что она "деитаризировала" другое оружие, крылатую ракету SCALP (она же Storm Shadow в руках британцев), чтобы продать ее Египту, несмотря на возражения США. Франция также предложила продать Индонезии фрегат, вооруженный теми же ракетами Aster, что и SAMP/T, с гарантией, что весь корабль будет свободен от ITAR: таким образом, становится ясно, что Франция считает ракетные системы Aster свободными от ITAR.

В конце концов, противовоздушная оборона в эпоху Трампа может стать европейской проблемой в той же степени, что и украинской. Если и когда Трамп разорвет связи между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО, Европе придется думать, как защитить себя — и как помочь Украине защитить себя тоже. Ей придется строить гораздо больше систем противовоздушной обороны, причем быстро и самостоятельно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно