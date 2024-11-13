"Гром-Э1" опаснее КАБов: что известно о новой планирующей бомбе РФ и можно ли с ней бороться

Российские Военно-воздушные силы уже больше года атакуют украинских военных и гражданское население мощными кассетными бомбами, ежедневно сбрасывая более сотни высокоточных крылатых боеприпасов.

Бомбы КАБ собирают из тяжелых бомб и крепят к уже готовым управляемым планерным модулям. Некоторые из полученных боеприпасов весят более трех тонн и могут преодолевать на своих выдвижных крыльях 25 миль и более, что позволяет истребителям-бомбардировщикам Су-30 и Су-34, которые их несут, оставаться вне зоны досягаемости ряда украинских систем ПВО.

Но не всей украинской ПВО. И это может объяснить, почему российские Военно-воздушные силы все чаще используют особый вид боеприпасов: авиационную кассетную бомбу, которая имеет втрое большую дальность полета, чем стандартная КАБ.

1300-фунтовый "Гром-Э1" с ракетным двигателем летит на расстояние до 75 миль. Су, отправивший "Гром-Э1" с максимальной дальности, должен оставаться вне досягаемости всех, кроме самых лучших и редких, систем ПВО Украины — например, ее драгоценных американских Patriot.

Целями пока являются мирные жители. "Гром-Э1" поразил школу и жилой дом в Мирнограде и Херсоне, соответственно, в феврале и марте. В августе еще один взорвался в Харькове. Совсем недавно, 29 октября, в результате бомбового налета с участием КАБов и как минимум одного "Гром-Э1" в Харькове были подорваны медицинское учреждение и другие здания, в том числе историческое сооружение "Госпром", находящееся под охраной ЮНЕСКО.

Возможно, учащение налетов "Гром-Э1" является ответом на недавнее развертывание украинскими ВВС бывших европейских истребителей Lockheed Martin F-16. Западные истребители вооружены усовершенствованной ракетой средней дальности AMRAAM (Advanced Medium Range Air to Air Missile), которая способна преодолевать расстояние до 40 миль.

Первые из 85 самолетов F-16 прибыли в Украину этим летом и совершили свои дебютные боевые вылеты в конце августа. Один F-16 разбился во время этой первой операции, в результате чего погиб его пилот. Но с каждым месяцем этих проворных истребителей — и обученных пилотов для них — становится все больше.

F-16 представляют серьезную угрозу для российских истребителей, но только если они могут достать их своими лучшими ракетами. Осторожный пилот российского Су может выпустить "Гром-Э1" и отвернуть, прежде чем украинский пилот F-16 успеет приблизиться для пуска AMRAAM.

F-16 внесли в войну новые акценты Фото: Из открытых источников

"Гром-Э1" — это один из способов России опередить Украину в гонке воздушных вооружений, бушующей над линией фронта 33-месячной войны России против Украины — войны, которая не подает признаков окончания, несмотря на то, что избранный президент США Дональд Трамп поклялся позвонить президенту России Владимиру Путину и договориться об урегулировании.

Если украинцев и можно чем-то утешить, так это тем, что запасы "Гром-Э1" у России могут быть ограничены. Кремль наладил массовое производство маломощных, грубоватых КАБов, но нет уверенности в том, что аналогичные темпы промышленного развития были предприняты и в отношении более совершенных "Гром-Э1", которые, несомненно, стоят гораздо дороже, чем КАБы.

Это слабое утешение для обычных украинцев в Харькове и других городах, которые ложатся спать по ночам, не зная, обрушится ли на сей раз "Гром-Э1" на них крышу.

Украинцы могут отстреливаться своими глайд-бомбами: Hammer французского производства и новым боеприпасом местного производства, который может быть виртуальным клоном Hammer. Эта новая бомба была впервые замечена под крылом бомбардировщика Су-24 ВВС Украины во время испытательного полета еще в сентябре. Дальность действия как французского боеприпаса, так и его местного клона, вероятно, составляет около 40 миль. Украина также получила планирующие бомбы ВМС США Joint Standoff Weapon (JSOW).

На такой дальности украинские самолеты все еще находятся в пределах досягаемости российских батарей ПВО С-300 и С-400, а также российских истребителей Су, оснащенных ракетами "воздух-воздух" Р-77 "Вымпел". И как бы ни были ограничены российские поставки "Гром-Э1", собственные запасы Hammer у Украины, вероятно, еще более ограничены. Париж поставляет не более 50 бомб в месяц.

В общем, война планирующих бомб, в том числе с ракетным ускорителем, и полноценных крылатых и баллистических ракет сильно перекошена в пользу России. Но это относится ко многим аспектам войны в Украине, и такой дисбаланс еще никогда не мешал украинцам сопротивляться.

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