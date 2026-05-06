Дроны бьют в три раза чаще: как Украине удалось изменить ситуацию на фронте

В июле украинские подразделения беспилотников нанесли удары по российским войскам на территории оккупированной Украины всего 28 раз. Спустя два месяца интенсивность таких ударов средней дальности возросла. В период с сентября по февраль беспилотники наносили удары по всей оккупированной территории примерно 95 раз в месяц.

А уже в марте украинцы нанесли целых 288 ударов, уничтожив российские средства ПВО, базы, склады боеприпасов и техники, а также объекты электроэнергетической инфраструктуры. "Украинские удары по целям средней дальности становятся более оперативными, масштабными и систематическими", — пояснила аналитическая группа "Точный".

Обратите внимание, что на приведенном графике данные по ударам в апреле включают только удары, состоявшиеся до 10 апреля.

Почему же темпы нанесения ударов по целям средней дальности почти утроились? По мнению "Точного", это произошло благодаря сочетанию следующих факторов:

более качественная аналитическая информация, способствующая ускорению и расширению процесса определения целей;

появление все большего числа более совершенных дронов, поступающих в распоряжение все более многочисленных и хорошо подготовленных подразделений, оснащенных дронами;

стабильное производство дронов в украинской промышленности;

быстрая адаптация Украины к каждому новому российскому средству противодействия беспилотникам.

Потребовалось четыре года тяжелого военного опыта, институционального развития и дорогостоящего наращивания производственных мощностей, но Украина наконец-то создала комплекс ударных беспилотных летательных аппаратов средней дальности, который эффективно заменяет традиционные пилотируемые военно-воздушные силы.

