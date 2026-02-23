"Фламинго" начинают работать: первые приветы для РФ от украинских дальнобойных ракет

С опозданием на несколько месяцев, гигантские крылатые ракеты "Фламинго" Украины наконец-то работают так, как и было заявлено.

Просто не очень часто.

12 февраля по крайней мере одна из шеститонных крылатых ракет попала в арсенал в Котлубани, что на юге России, в 300 милях от линии фронта. Боеголовка ракеты весом 2500 фунтов, очевидно, уничтожила большой бункер для хранения боеприпасов.

Через восемь дней другой "Фламинго" попал в ракетный завод в Воткинске, что в центральной России, в 800 милях от фронта. Огонь горел всю ночь, возможно, уничтожив цех на территории Воткинского завода.

Эти два удара должны несколько успокоить скептиков, включая меня, которые громко задавались вопросом, когда украинская компания Fire Point, производящая ракеты и дроны, начнет выполнять свои большие обещания, когда она впервые представила FP-5 Flamingo в августе.

