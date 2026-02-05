Ключевая трасса Н20 под прицелом: как россияне пытаются удушить украинский гарнизон в Константиновке

Константиновка — самый южный городской опорный пункт в цепи опорных пунктов, протянувшейся на 60 км в направлении Краматорска и Славянска в Донецкой области на востоке Украины. Город с довоенным населением 67 000 человек также служил базой для украинских войск, защищающих Часов Яр и другие близлежащие населенные пункты.

Но Константиновка в беде. Туман и дождь, которые накрыли город 31 января, заставили украинские беспилотники остаться на земле, предоставив российской Центральной группе войск идеальную возможность проникнуть в самую уязвимую часть украинской линии к юго-западу от Константиновки.

Пока неясно, удалось ли кому-либо из русских продвинуться под прикрытием плохой погоды, хотя первые признаки выглядят зловеще. Если не сейчас, то в ближайшее время русские наверняка начнут наступление. Наблюдатели уже несколько недель предупреждают, что Константиновка находится в уязвимом положении.

Сама Константиновка тщательно защищается 36-й морской бригадой и 28-й и 100-й механизированными бригадами. Более того, "город повсюду заполнен опорными пунктами", как заметил картограф и аналитик Playfra. Опорные пункты включают в себя большую концентрацию высоких зданий, которые могут служить боевыми позициями.

Но украинских войск слишком мало, чтобы охватить все возможные маршруты вокруг города. Если россияне смогут частично окружить Константиновку, они, возможно, смогут перерезать главную линию снабжения города: шоссе H20. Перекрытие шоссе может положить начало медленному, но неумолимому удушению украинского гарнизона.

