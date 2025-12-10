Новая боевая тактика врага — как россияне заставляют дроны видеть дальше

Стандартная российская тактика, применявшаяся на протяжении 45 месяцев широкомасштабной войны в Украине — когда разведывательные дроны помогают пехотным группам пересечь широкую ничейную землю и достичь своих целей.

Но в российской доктрине львиная доля небольших разведывательных дронов — таких, которые могут поддерживать пехотный отряд, состоящий всего из нескольких солдат, — подчиняются батальону или бригаде.

Эти дроны обычно находятся на расстоянии всего девяти миль от своих операторов, которые могут укрываться в подвале или земляном бункере. Дрон передает изображения в штаб батальона или бригады, который затем передает информацию по радио атакующей пехоте.

Відео дня

Однако у россиян есть проблема. По мере того как линия фронта становится все более проницаемой, а ничейная земля расширяется, самые удачливые группы российской пехоты могут проникнуть глубже, чем на девять миль, за одну операцию. Другими словами, они могут продвигаться дальше, чем могут видеть дроны батальона или бригады.

Но на таком расстоянии, опережая их воздушное наблюдение, пехота окажется слепой — и подвергнется большему риску заблудиться или попасть в засаду.

И именно поэтому новая тактика, недавно продемонстрированная где-то к северу от Лимана в Донецкой области, является столь угрожающей для украинских войск. "Впервые за четыре года я стал свидетелем того, как русские направили операторов дронов в штурмовую/диверсионную группу, чтобы обеспечить ей прикрытие и наведение с помощью дронов", — написал украинский оператор дронов Kriegsforscher.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно