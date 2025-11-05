От мясных штурмов до инфильтрации: как РФ придумала новый способ войны и что будет с Покровском

Сегодня вторая часть — о тактическом приеме "проникновения", который российское командование начало упорно масштабировать в последнее время в ходе организации и ведения боевых действий против районов обороны ВСУ, опирающихся на более-менее крупные населенные пункты.

Итак, в предыдущей части мы выяснили, почему и с какой целью российское командование решило сделать этот тактический прием своим основным способом преодоления системы обороны ВСУ на тактическом уровне.

Подготовительный этап

По сути, его можно разделить на две части. Первая касается проведения подготовительных мероприятий с собственными войсками, включая планирование и организацию соответствующих действий (подбор наряда сил и средств, конкретных районов "проникновения", формирование штурмовых подразделений в составе передовых частей и соединений, которые, в свою очередь, делятся на штурмовые/малые пехотные группы, отработка вопросов взаимодействия и управления боем относительно конкретных участков местности, где они будут действовать, обучение их методам скрытого "просачивания" и "проникновения" и т.д.).

И второй, который касается "влияния", по сути, на украинские войска, которые обороняются на выбранном направлении.

В связи с этим, прежде всего, противник изучает состав и структуру системы обороны Вооруженных Сил Украины на выбранном направлении с помощью разведки. При этом особое внимание обычно уделяется двум вещам — украинским подразделениям, непосредственно применяющим "дроны", а также пунктам управления (ПУ) и огневым средствам поражения. По сути, перед началом практического (активного) этапа противник создает своеобразный "учетный список приоритетных целей", а, имея преимущество в радиоэлектронной разведке, в том числе на тактическом уровне, а также в разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня, часто определяет их параметры достаточно точно.

В ходе подготовки наступательных/штурмовых действий в крупных населенных пунктах вражеское командование обычно очень внимательно изучает их планы и карты, определяет наиболее уязвимые и критические участки местности для обороны частей и соединений Вооруженных Сил Украины, даже районы и пункты обороны их отдельных подразделений. Следует отметить, что противник в связи с этим достаточно активно использует космическую разведку. Например, во время подготовки активного этапа штурма Авдеевки командные структуры частей и соединений армий группировки войск (ГВ) "Центр" смогли оперативно получить необходимую им информацию (между "заказом" и практическим получением необходимой детальной информации, в виде соответствующих спутниковых карт, иногда проходило не более 4-5 дней).

Однако основным содержанием и целью всего этого процесса изучения системы обороны Вооруженных Сил Украины на том или ином направлении все же следует считать поиск и определение наличия в ней тех самых "пробелов" и "лакун". Именно на это направляются наибольшие усилия и тратится время средств разведки противника.

Во-вторых, так сказать, "накануне" начала массовых "проникновений" своих малых/штурмовых пехотных групп непосредственно в боевые порядки частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, противник обычно проводит так называемый "комплекс активных мероприятий" по воздействию на систему обороны Вооруженных Сил Украины. Она может включать как привычные, классические формы и методы (артиллерийский огонь, авиабомбардировки, ракетные удары, БПЛА и т.д.), так и достаточно нетривиальные. Например, предварительно, перед началом массированного "проникновения", на выбранном направлении начинают активно действовать диверсионно-разведывательные группы из состава подразделений специального назначения (СпН) противника, которые, согласно теории и практике этого метода, стремятся во что бы то ни стало создать, углубить и расширить любой обнаруженный "пробел" в тактической обороне Вооруженных Сил Украины, для дальнейшего "проникновения" других малых пехотных групп. Именно по такой схеме действовали российские войска из состава 6-й ОВА на Купянском направлении, из 2-й ОВА на Покровском направлении и тому подобное.

Обычно для этого выбирают самый слабый, с точки зрения противника, опорный пункт, позицию ВСУ (например, где личного состава мало, его морально-психологическое состояние снижено, крайне затруднено снабжение материально-технических средств и боеприпасов, где длительное время не было ротации, или даже ограниченная видимость и т.д.). Методика, используемая российскими войсками в этом случае, проста и понятна — скрытое сближение, занятие исходной позиции и внезапный налет на опорный пункт, позицию с целью их захвата. В городской застройке с этой целью они могут проникать в боевые порядки Вооруженных Сил Украины, маскируясь под гражданских (переодеваясь в гражданскую одежду), выдавая себя за военнослужащих ВСУ и тому подобное.

Вместе с тем, все вышеупомянутое практически бессмысленно в условиях, когда передовые части и подразделения Вооруженных Сил Украины имеют возможность круглосуточно и эффективно наблюдать за подступами к своим позициям, а также за ближайшим тактическим тылом противника, с помощью "дронов". Поскольку, при любом обнаружении даже "сверхмалой" пехотной группы противника, особенно в процессе ее продвижения (то есть заблаговременно), она с очень высокой вероятностью сразу попадает под обстрел (или теми же "дронами", или другими огневыми средствами ВСУ). В результате, как правило, в таких случаях расширение "пробела" в боевых порядках ВСУ (то есть внезапная атака на выбранный опорный пункт или позицию) не удается.

Именно поэтому на подготовительном этапе противник стремится наряду с выявлением фактических "пробелов", "лакун" и других слабых мест в системе обороны Вооруженных Сил Украины, в первую очередь "выбить украинских дронщиков" (или, как вариант, усложнить их работу до предела, по крайней мере, на выбранном направлении). С этой целью используется целый комплекс средств — от РЭБ до массированных авиабомбардировок и ударов высокоточными артиллерийскими снарядами и ракетами. По сути, подразделения и группировки тактических БПЛА украинских войск в ходе подготовки противника к массированному "проникновению" становятся приоритетной целью No1. При этом главное для противника — Определить, где именно находятся украинские "дроны", где расположены позиции их запуска, управления, пункты снабжения и тому подобное.

Дошло до того, что противник создал специализированные подразделения (в том числе вооруженные ударными и разведывательными "дронами"), основным назначением которых является именно охота на украинских операторов "дронов". Например, этимология появления печально известного ЦБС "Рубикон" была именно такой. Более того, судя по действиям противника, "охота на украинских дронщиков" стала приоритетной в пределах всех трех уровней разведывательно-ударного контура созданного им в составе его стратегической группировки войск на территории Украины.

Практический (или активный, если хотите) этап

Обычно он плавно вытекает из предыдущего, когда противник успел "обнаружить" одну, а лучше две, а то и три "пробела" в боевых порядках Вооруженных Сил Украины на тактическом уровне. Как я отметил выше, в этом случае вражеское командование обычно стремится их расширить (путем внезапной атаки/захвата одного-двух соседних опорных пунктов, позиций). По сути, создать участок местности, который не контролируется передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины (и желательно, о существовании которого их командование даже не догадывается) или где оно просто не успевает реагировать на действия противника, из-за чего появляется возможность скрытно ввести малые пехотные группы в боевые порядки передовых частей и соединений Вооруженных Сил Украины на тактическую глубину, как говорится, "в товарном объеме".

Однако следует понимать, что само проникновение малых/штурмовых групп противника в боевые порядки частей и подразделений Вооруженных Сил Украины в выбранном противником районе или направлении не осуществляется по принципу "где это возможно". Обычно эти группы действуют достаточно синхронно и слаженно. Это определяется двумя факторами — наличием у них связи со своим командованием (а значит, и способностью координировать свои действия) или ЗАДАННО согласованным "сценарием" их дальнейших действий после проникновения. Это означает, что они вполне могут преследовать не только тактические, но и оперативно-тактические цели, особенно в сфере МТО целых УВ Вооруженных Сил Украины.

Например, если проанализировать направления "ползучести" небольших пехотных групп противника в районе Купянска в течение последних 2-х месяцев, становится понятным, что в первую очередь они стремились прорваться к дороге Купянск-Чугуев, то есть на основную оперативно-тактическую коммуникацию ВСУ на этом направлении.

Или настойчивое проникновение противника в направлении так называемой "промышленной зоны" Покровска на его западных окраинах было очевидно направлено на аналогичные стремления относительно всего района обороны Вооруженных Сил Украины в Покровско-Мирноградской агломерации.

По моим личным впечатлениям, главной первоочередной целью такого рода действий малых/штурмовых групп противника почти всегда является так называемый "хаос" системы обороны ВСУ в выбранном направлении, районе, а не "механическое" просачивание ради самого просачивания в любом возможном направлении, чтобы какой-то умник закрасил пару лишних пикселей на карте. Иными словами, они почти всегда стремятся проникнуть в систему обороны Вооруженных Сил Украины, чтобы лишить ее централизованного и контролируемого характера. Своеобразное "смягчение" перед движением своих основных (главных) сил именно в заданном и "необходимом" для них заранее направлении.

Думаю, именно поэтому большинство действий таких вражеских инфильтрационных групп построены по уже отработанной схеме. Скрытое проникновение, закрепление (поиск укрытия, обустройство замаскированной позиции в тылу или на флангах подразделений ВСУ), налаживание логистики (для этого часто используются беспилотники), в дальнейшем — ведение разведки и активных действий против подразделений ВСУ, находящихся поблизости. Излюбленный метод — внезапный обстрел с фланга, тыла, скрытое продвижение в темное время суток, засады и налеты.

Первое, с чего они начинают, это пытаются прервать или усложнить обеспечение подразделений Вооруженных Сил Украины, обороняющихся до края. Очевидно, что командование противника, непосредственно связывает уровень боеспособности подразделений ВСУ (а значит уровень устойчивости ВСУ во всей тактической зоне на этом направлении) с уровнем их материально-технического обеспечения. Лишенные снабжения, имея на флангах и в тылу многочисленные малые пехотные группы противника, они быстро теряют свою боеспособность.

Для этого малые пехотные группы противника используют рейды, засады, внезапные обстрелы групп и подразделений Вооруженных Сил Украины, движущихся якобы в собственном тактическом тылу, особенно тех, которые обеспечивают логистику или смену (ротацию) личного состава на передовых позициях. При обнаружении ПУ ВСУ, позиций подразделений и групп БПЛА, они атакуют их в приоритете, случалось, что для этого российское командование "координировало" действия нескольких своих малых пехотных групп, которые проникали в боевые порядки (очень типичный прием для нынешних действий российских подразделений в Покровске). Вкупе с активным и скоординированным по месту и времени использованием собственных "дронов" это позволяет противнику в ряде случаев достичь желаемого результата.

Этап закрепления и развития успеха

После того, как командование противника начинает считать, что система обороны Вооруженных Сил Украины на нужном ему направлении или участке достаточно дезорганизована многочисленными "проникновениями" и "инфильтрациями" малых/штурмовых групп, оно обычно переходит к планомерному продвижению главными (основными) силами своих передовых частей и подразделений. А точнее, к попыткам это сделать.

Причем характерно, что обычно этому стремятся помочь малые пехотные группы противника, которые еще остаются в настоящее время в боевых порядках передовых частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, а лучше сказать — те, которым "удалось там выжить". Правда, не всегда, такое бывает... Случается и такое, когда они просто пытаются выжить, ожидая подкрепления в необнаруженных укрытиях и на замаскированных позициях. Однако, если украинские передовые подразделения продолжают сохранять достаточный уровень своей боеспособности, обычно, это для них заканчивается довольно плачевно.

Например, в районе Часового Яра попытка противника в свое время (несколько месяцев назад) применить такой тактический прием, закончилась для него довольно неудачно. Малые штурмовые группы противника из состава его 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДД) так и не смогли обеспечить настолько сильную дезорганизацию передовых украинских подразделений (им просто не удалось "проникнуть" на необходимую тактическую глубину), чтобы оборона Вооруженных Сил Украины потеряла централизованный и управляемый характер на этом направлении. Вооруженным силам Украины удалось не допустить продвижения основных сил двух парашютно-десантных полков (пдп) этой дивизии на значительное расстояние в этом направлении, фактически разгромив их передовые подразделения с помощью тех же "дронов" при попытке продвижения в пределах Часов Яра.

А вот в Покровске и Купянске все явно пошло по другому сценарию. Во время подготовки к штурму обоих городов противнику удалось выявить и в дальнейшем "на полную" использовать пробелы, слабые места и "лакуны" в обороне Вооруженных Сил Украины. В Покровске 2-я ОВА противника даже провела с этой целью целую серию "больших" и "маленьких" попыток инфильтрации, в том числе с применением подразделений специального назначения, пока действительно не обнаружила их в направлении Зверево — Роза и Котлино — "промзона".

Однако в этой связи стоит отметить, что начало продвижения основных сил передовых частей и подразделений противника в ходе применения им метода "проникновения" не всегда означает безвозвратную потерю территории или конкретного населенного пункта. Эта война изобилует примерами, когда это "не помогло" врагу. Наиболее экстремальным и наиболее очевидным из них является текущая ситуация в зоне российской 51-й ОВА на Добропольском направлении.

"Тактически глубоко" проникшие штурмовые группы двух ее бригад (114-й и 132-й омсбр), даже с захватом ряда населенных пунктов, так и не смогли до конца "хаотизировать" систему обороны ВСУ на этом направлении. Не очень помогла даже перегруппировка сюда значительных сил из состава 51-й ОВА (из 14 км "прорыва" ей удалось удержать к западу от Казенного Торца только район Красного Лимана и участок местности в районе Родинского, которые "крайне необходимы" для действий на Покровском направлении). Но надо отдать им должное, они продолжают упорно пробиваться навстречу 2-й ОВА, которая таки сумела достаточно глубоко "просочиться" в Покровск.

Подведем итоги

На данный момент, использование российским командованием вышеупомянутого тактического приема как типичного способа преодоления системы обороны Вооруженных Сил Украины в тактической зоне в условиях массированного применения ими так называемых "малых" БПЛА, на мой взгляд, является скорее "временным решением", чем стабильно эффективным. По одной простой причине — этот прием дает противнику нужный ему эффект только при одном условии, о котором я упоминал в самом начале этого обзора. А именно — наличии недостатка личного состава в передовых подразделениях ВСУ (и соответственно, наличии пробелов в их боевых порядках).

Совсем не факт, что украинскому командованию в будущем не удастся найти вполне адекватное противодействие этому. Да, чтобы подумать "на перспективу", оборона может быть построена в самых разных эффективных вариациях. В том числе, когда у вас в передовых частях и соединениях не хватает людей. А интенсивность и "плотность" использования "дронов" явно может быть РАСТУЩИМ значением, когда попытки скрытого проникновения станут такими же бессмысленными, как и печально известные "мясные штурмы" ранее. Как говорится, "просто добавьте дронов" (конечно, это я утрирую)...

В связи с этим стоит задуматься и о том, что данный прием российского командования приносит ему результаты ТОЛЬКО при использовании в условиях плотной городской застройки (Покровск, Купянск, частично Торецк). То есть тогда, когда существует возможность для инфильтрированных групп противника "выжить", используя наличие многочисленных укрытий. В этом контексте, в условиях больших и малых "открытых" пространств его эффективность выглядит, скажем так, довольно спорно. Хотя, конечно, и здесь не обходится без исключений.

