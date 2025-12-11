Окружение под Константиновкой: в чем заключается замысел командования РФ — ожидания и реальность

Направление Константиновки (Краматорск)

Следует понимать, что российское командование на этом направлении пока возлагает главную свою надежду на способность соединений и частей морской пехоты, действующих на смежном фланге его 8-й и 51-й ОВА (напомню, кто забыл, что враг сосредоточился в этом направлении — 155-ю, 336-ю, 40-ю отдельные бригады морской пехоты\обрмп и 177-й отдельный полк морской пехоты\опмп) — прорваться с юго-запада на ближние подступы к Дружковке и Константиновке, обходя их с запада.

В то же время подразделения 3-го АК противника, действующие в направлениях Белая Гора-Константиновка, а также подразделения слева от них, из состава 8-й ОВА, действующие в направлении Плещеевка-Константиновка, пытаются любой ценой "зацепиться" за саму Константиновку на достаточно широком участке фронта.

На практике (согласно текущей ситуации) это выглядит так

Российские морские пехотинцы ведут ожесточенные бои за Шахово и Софиевку, в постоянном режиме пытаются атаковать/штурмовать в сторону севера вдоль обоих берегов Казенного Торца — со стороны Владимировки, которую они ранее захватили, и со стороны Паньковки.

Кроме того, их попытки продвигаться от Русина Яра вдоль цепи искусственных водохранилищ в северном направлении к Новопавловке становятся все более настойчивыми. Эти бои носят очень упорный характер с обеих сторон. Они продолжаются уже почти 2 месяца, однако за это время враг смог захватить только Владимировку и частично Шахово.

В районе Софиевки (на востоке) и Новопавловки (на юге) враг атакует почти ежедневно, пытаясь прорваться на север и добраться до линии Новогригорьевка-Райское (то есть ближайшие подходы к Дружковке). Пока — безуспешно, темп наступления врага в этом направлении минимальный, а порой — он вообще не имеет наступления. Хотя российские "инфильтраторы" небольшими группами почти постоянно пытаются ползти на север от Софиевки до Новопавловки.

Что касается 8-й ОВА и 3-го АК врага, то там он достиг большего. Продвинувшись со стороны Александро-Шультино вдоль железной дороги, передовые подразделения 3-го АК противника, очевидно, смогли полностью взять под контроль "дачи" (юго-восток города), чуть севернее Иванополья перерезать дорогу, ведущую из Константиновки на юг, и удержаться в "частном секторе" города в районе улиц Транспортной, Вокзальной, Актобской и Костанайской. Сейчас в этом районе враг пытается добраться до дороги Т-0504 через "Сити-Драйв" (СТО), чтобы облегчить себе продвижение через Предтечино и Ступочки в направлении той же Константиновки.

Настойчивость врага на юго-восток от Константиновки, по моему мнению, обусловлена не только желанием российского командования доложить своему политическому руководству об "успешном начале боев за взятие Константиновки", но и еще одной тактической задачей — враг явно стремится "изолировать" подразделения ВСУ, которые продолжают успешно обороняться в районе Часового Яра, от района обороны в Константиновке, активно пытаясь продвинуться своими передовыми подразделениями с этих направлений на северо-запад и север.

Иными словами, достигнув рубежа Новодмитровка-Червоное, полностью "свернуть" украинскую оборону в районе Часового Яра давлением с юга. Это достаточно очевидное "стремление" российского командования. Однако пока это достаточно далеко от практической реализации, поскольку вражеские штурмовые группы, которые прорвались к Константиновке, все еще малочисленны. Их положение не является вполне стабильным. Более того, враг не может уверенно закрепиться ни в районе Предтечино, ни в районе Ступочек, хотя упорно пытается накапливать там пехоту.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

