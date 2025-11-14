Прорыв РФ в Запорожской области: чем грозит окружение Гуляйполя

Обзор. Сегодня Восточно-Запорожское (условно) направление.

Текущая ситуация

Российские войска на этом направлении в течение прошлой недели продолжали сосредоточивать свои усилия именно в полосе 5-й ЗВА и частично в полосе соседней с ней 36-й ЗВА. В частности:

передовые подразделения 37-й омсбр (36-я ОА), судя по всему, пытались развить свой успех в районе Новоселки, предпринимая попытки продвинуться от нее в северном направлении через реку Волчья с целью обхода Александрограда, который продолжает удерживаться ВСУ, которые отбили атаки противника на него со стороны Воскресенки;

вместе с тем, на юге передовые штурмовые группы противника (вероятно, из состава 57-й или 60-й омсбр) достаточно успешно продвигаются в междуречье (реки Волчья и Янчур). Им удалось выйти на рубеж Новоалександровка-Алексеевка, а также закрепиться восточнее Егоровки, за которую они уже некоторое время ведут бои. Подразделения 5-й ОВА и 36-й ОВА, действующие на их смежном фланге, по-видимому, также имели тактический успех в направлении Егоровка-Даниловка;

в полосе 5-й ОВА противник наступает на довольно широком фронте, причем успешно. Действуя силами 127-й мотострелковой дивизии, усиленной частью сил 69-й обрп и 38-й омсбр, противнику не только удалось выйти с востока на широком фронте к реке Янчур, но и форсировать ее с ходу, на целом ряде участков. Более того, враг сумел захватить Успеновку на ее западном берегу и, развивая свое наступление дальше в западном направлении, выйти на рубеж Сладкое-Ровнополье.

Кроме того, противник, по-видимому, также продвинулся со стороны Успеновки в юго-западном направлении, по дороге Гуляйполе-Великая Новоселка, а также в направлении Малиновка-Зеленый Гай, в среднем на 1-1,5 км.

Таким образом, можно констатировать, что в течение последних 2 недель частям и соединениям 5-й ОВА противника удалось достичь значительного тактического успеха — они с ходу форсировали реку Янчур, захватили тактический плацдарм на ее западном берегу в районе Успеновки и, развивая свое наступление дальше, продвинулись на запад на расстояние до 7 км.

Перспективы

Они на этом направлении явно не очень благоприятны для ВСУ. Противник за последние несколько недель явно увеличил темпы продвижения своих передовых подразделений и ни в коем случае не собирается их снижать. И пока что не видно возможности Вооруженных сил Украины хотя бы уменьшить их.

Причем противник, очевидно, в полосе 5-й ОВА имеет значительное преимущество в силах и средствах, а также достаточно умело его использует. Об этом свидетельствует достаточно быстрое наращивание его усилий именно на "первой" (передовой) линии фронта, прежде всего на тех участках и направлениях, где ему удается продвигаться в тактической зоне.

Это стало характерной чертой наступления противника именно на этом направлении. Они здесь достаточно быстро и эффективно закрепляются основными силами своих передовых частей и подразделений на тех участках, где продвинулись их передовые штурмовые группы.

Основной оперативно-тактической целью российского командования в полосах 5-й и 36-й ОВА, видимо, на данном этапе является охват (обход) Гуляйпольского района обороны ВСУ с севера и блокирование основных коммуникаций с ним, прежде всего со стороны Покровского. В этом смысле российское командование явно стремится прорваться к реке Гайчур и дороге Гуляйполе-Покровское на участке Доброполье-Варваровка, а также силами 36-й ОВА и правого фланга 5-й ОВА выйти на Покровское непосредственно с юго-востока.

Учитывая тот факт, что до настоящего времени у него это получалось довольно неплохо, очень вероятно, что оно продолжит наращивать свои усилия именно по этому направлению. Выше я уже упоминал, что существует достаточно высокая вероятность использования для этой цели в полосах 5-й и 36-й ОВА части сил одного из соединений российских воздушно-десантных войск (ВДВ), а именно 98-й воздушно-десантной дивизии и части сил 41-й ОВА из состава ГВ "Центр", однако, вполне возможно, что с этой целью противник может задействовать и часть резервов 58-й ОВА (Запорожское направление, ГВ "Днепр").

Если попытаться очертить наиболее реальную угрозу на данный момент, то в этом смысле следует констатировать, что российские войска на этом направлении очень близки к тому, чтобы обойти весь Гуляйпольский район обороны ВСУ с севера и перейти к его непосредственному захвату (штурму).

