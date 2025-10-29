Не стоит недооценивать врага: как россияне усвоили уроки Бахмута и научились воевать

Я вот смотрю на некоторые оценки действий российского командования со стороны немалого количества наших, так сказать, "информационщиков" (назвать их журналистами или экспертами я даже не возьмусь) и немного "офигеваю" (испытываю недоумение) от их контента, касающегося этой войны.

Если их послушать, посмотреть и почитать, то может сложиться впечатление, что российское командование — это такие кровожадные, тупые и нелепые монстры, которые непрерывно гонят "на убой" собственный личный состав и других приемов и методов организации и ведения боевых действий не знают.

Возможно, с информационно-психологической точки зрения это и уместно, но с точки зрения рациональной оценки и анализа действий противника — категорически нет.

Это расхолаживает, способствует созданию искаженного представления о реальных возможностях и способностях врага.

У нас почему-то решили, что российское командование ничему и никак не учится и не учитывает опыт (в том числе собственный) продолжающейся войны, при планировании и организации боевых действий на тактическом и оперативном уровнях. Мнимая "схема", которую рисуют нам такого рода отечественные эксперты и "информационщики", проста. Россияне якобы сгоняют на выбранное направление кучу личного состава, создают в ней кратное преимущество, а затем "мясными штурмами" пытаются проломить систему обороны ВСУ.

Все вроде бы четко, понятно (особенно рядовому украинскому гражданину) и укладывается в каноны, которые, по словам наших "экспертов", приняты в "советско-российском ГШ".

На самом деле в реальности все происходит куда как сложнее и, мягко говоря, по-другому... россияне учатся, причем на всех трех основных уровнях управления — тактическом, оперативном и стратегическом.

Для примера...

Все помнят штурмы российскими войсками Бахмута и Авдеевки, Торецка и Часового Яра... Как они были организованы российским командованием, как происходили в реальности и чего им они стоили.

Но сравните это с тем, что сейчас происходит в Купянске и Покровске... Сравните методы и приемы, которые применяются российским командованием при этом на тактическом уровне сейчас, с теми, которые они применяли раньше.

Вспомните то, что этим приемам "инфильтрации" и "скрытого проникновения" вместо лобовых атак и штурмов кварталов городской застройки российские войска надо было научить (причем в массовом порядке), при этом еще и организовать взаимодействие и устойчивое управление войсками (по крайней мере, на тактическом уровне) и сделать еще много чего, чтобы это давало нужный эффект (а, судя по нынешней ситуации, он таки есть)...

Поэтому, уважаемые коллеги, не стоит недооценивать врага.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

