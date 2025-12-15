Все силы на Краматорск и Славянск: сможет ли Россия осуществить военные планы Путина зимой

Судя по всему, в ближайшее время командование группировки войск (ГВ) противника "Восток" проведет в своей операционной зоне перегруппировку сил и средств. Вероятно, часть сил 36-й и 29-й общевойсковых армий (ОВА) будет перегруппирована в полосу 5-й ОВА, либо в ее полосу будут перемещены силы и средства с других операционных направлений.

Очевидно, противник на Гуляйпольском направлении будет вынужден нарастить свои усилия севернее Гуляйполя (это ключевой участок по обороне всего Гуляйпольского района обороны ВСУ). Вместе с тем ОДНОВРЕМЕННОЕ наступление сразу во всей полосе 5-й ОВА и на большей части полосы 36-й ОВА для противника становится все более проблемным (растягивание сил и средств на достаточно широком фронте объективно постепенно приводит к снижению его наступательных возможностей).

Поэтому командование противника будет вынуждено реализовать по крайней мере одно из возможных в таких условиях решений. Либо сузить полосу своего наступления на этом направлении (за счет чего вернуть нужный ему уровень концентрации сил и средств на ключевых участках и направлениях), либо перебрасывать сюда ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ силы с других направлений и операционных зон.

Очевидно, эффект "уплотнения" полосы соседней с 5-й ОВА 35-й ЗВА частями и подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии (дшд), собственно, благодаря чему командование противника сумело в свое время сконцентрировать в полосе своей 5-й ОВА ПРЕВЫШАЮЩИЕ силы и средства для наступления севернее Гуляйполя, постепенно исчерпывается...

Для "продолжения банкета" в полосе 5-й ОВА в течение ближайших 2-х недель противнику нужно будет так или иначе ее усиливать (тем более, что ей еще придется самостоятельно штурмовать само Гуляйполе в рамках очевидного плана противника по его ликвидации).

Насколько я понимаю, российскому командованию "не хочется" применять для этих целей свой оперативный резерв ГВ "Восток" (до двух мотострелковых бригад). А таки придется, потому что 127-я мсд и 57-я омсбр противника из состава его 5-й ОВА, очевидно, самостоятельно выполнить поставленные задачи в течение ближайшего времени будут не в состоянии.

Вскоре ВСУ придется вести непосредственно боевые действия сразу в трех более-менее значительных населенных пунктах с плотной городской застройкой — Лиман, Константиновка и Гуляйполе, причем на трех "разнесенных" оперативных направлениях.

Надеюсь, при их организации и ведении украинское командование учтет опыт боев за Волчанск, Северск, Мирноград и особенно — Покровск.

Расклад сил и средств противника, предназначенных, очевидно, для охвата и штурма вышеупомянутых н.п. — хорошо известен…

Лиман — 20-я и 25-я ОВА (ГВ "Запад").

Константиновка — 3-я и 8-я ОВА + 3-й армейский корпус (АК), а также морская пехота (до 3-х отдельных бригад + отдельный полк) — ГВ "Юг".

Гуляйполе — 5-я, частично 35-я и 36-я ОВА — ГВ "Восток".

Перечень сил и средств противника, которыми он может существенно и сравнительно быстро их усилить (то есть состояние и состав его оперативного и стратегического резерва), также не составляет особой тайны.

Поэтому ведение боевых действий при обороне этих районов следует (и, конечно, нужно) спланировать заранее, исходя в первую очередь именно из реальных возможностей противника по наращиванию его усилий на указанных направлениях.

Очевидно, надеяться на то, что наступательные возможности его основных оперативно-тактических группировок будут постепенно снижаться безвозвратно, не стоит. Это просто не соответствует действительности.

Как по мне, основными направлениями, где противник будет концентрировать свои основные усилия, станут — Константиновское (Краматорское) направление и Лиманское.

Так, речь идет о последней крупной агломерации Донбасса, которую еще контролирует Украина — Славянско-Краматорской. А точнее, о выходе противника на ближние подступы к ней с северо- и юго-востока.

Без этого выполнить главное обещание кремлевского карлито (вытеснить военным путем Украину со всего Донбасса) просто не получится. А затягивать время с этим, вести какие-то "стратегические игры", отвлекаться на другие направления Кремлю будет крайне трудно (события в его экономике, включая его ВПК, развиваются достаточно быстро и далеко не в благоприятную для Кремля сторону).

Конечно, можно продолжать "Купянские чтения", пробовать пробиваться на Великий Бурлук, штурмовать Гуляйполе и дальше — Орехов. И даже захватить все это.

Но дело заключается в том, что в таком случае, в стратегическом смысле, Кремлем будет потеряно драгоценное время (вследствие распыления сил и средств по разнесенным направлениям) для выхода к вышеупомянутой агломерации и проведения ее успешного штурма. Что, очевидно, само по себе не является и не станет "легкой прогулкой".

Делать все это ОДНОВРЕМЕННО, как доказывает Купянск, противник УЖЕ не может. Вопрос концентрации своих сил (в первую очередь на оперативно-стратегическом уровне) чем дальше, тем становится более острым для врага, в первую очередь в отношении его стратегических целей.

Славянско-Краматорский "вопрос" потребует от российского командования использования войск (полного или частичного) по крайней мере сразу трех его оперативно-стратегических группировок — "Запад", "Юг" и "Центр". То есть максимальной и полной концентрации своих сил и средств.

В таких условиях отвлекаться еще и на какой-то другой "вопрос", вроде гипотетического прорыва на Великий Бурлук или захвата Орехова, будет означать, что для выполнения обещания пуйла (то есть захвата Славянско-Краматорской агломерации) противник НЕ СМОЖЕТ, а главное — НЕ УСПЕЕТ сконцентрировать максимум своих сил.

Думаю, в течение нынешней зимней кампании станет понятно, каким именно образом российский ГШ попытается решить эту стратегическую дилемму, которая заключается в выборе наиболее оптимального направления(ий) своего дальнейшего наступления относительно заявленных Кремлем на политическом (стратегическом) уровне целей продолжения этой войны...

