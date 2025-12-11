Наступление РФ на Славянск и Краматорск: какие плацдармы готовят россияне, — обозреватель (карта)

Российская Федерация планирует оккупировать Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, но перед этим должна создать три плацдарма для дальнейшего продвижения, пояснил военный обозреватель. Карта фронта показывает, как проходит текущая линия фронта и насколько далеко россияне от выполнения планов.

ВС РФ будут атаковать Славянскую-Краматорскую агломерацию с плацдармов, которые должны создать под Лиманом, Часовым Яром, Торецком и также Добропольем, рассказал военный обозреватель и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью "Радио Свобода". Чтобы добиться продвижения, россияне хотели бы перебросить на этот участок новые силы, но не могут, поскольку подразделения сосредоточены под Покровском и Мирноградом.

Селезнев ответил на вопрос, в каком направлении будут наступать ВС РФ после оккупации Мирнограда и Покровска, которой не избежать. Обозреватель пояснил, что наиболее вероятная следующая цель россиян — это остатки Донецкой области с крупными населенными пунктами Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. По его мнению, для наступления враг сначала должен создать три плацдарма, чтобы атаковать с трех направлений: от Лимана-Северска (северо-восток), Часового Яра (восток), Торецка и Покровска-Мирнограда-Доброполье (юг и юго-запад).

Последние недели ВС РФ активизировались возле Часового Яра и Лимана-Северска, отметил обозреватель. В Часовом Яру время от времени происходят атаки россиян, которые хотят захватить господствующие высоты. Кроме того, враг штурмует Северск, и таким образом пытается создать "еще один ударный плацдарм" для наступления на Славянск. Еще одна напряженная точка — возле Константиновки: россияне планировали оттеснить подразделения ВСУ, но не сумели сформировать плацдарм из-за успешных действий украинцев под Добропольем.

"Сейчас, перебросив на этот участок фронта [Доброполье — ред.] дополнительные силы и средства — прежде всего десантников и морских пехотинцев — он пытается компенсировать территориальные потери", — пояснил Селезнев.

Наступление ВС РФ — ситуация возле Славянска-Краматорска

На карте проекта DeepState аналитики показали, что ВС РФ действительно приближаются к Славянско-Краматорской агломерации. При этом россияне давят на линии фронта длиной около 130 км, которая охватывает регион с северо-востока (от Лимана) до юго-запада (Полтавка и Русин Яр возле Доброполья).

Наступление ВС РФ — Славянско-Краматорская агломерация 11 декабря Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о наступлении ВС РФ на разных отрезках фронта, которое происходило в течение первой недели декабря 2025 года. Например, 10 декабря ОК "Восток" сообщило, что российские войска проникают в Северск под прикрытием плохой погоды, устанавливают флаги, но их сразу обезвреживают. Тем временем украинские военные сообщили, что отвели подразделения с участка фронта под Мирноградом.

