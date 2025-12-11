"Достижения РФ на передовой незначительны": Сирский опроверг месседж Трампа о "поражении" Украины, — СМИ

Украинские силы продолжают удерживать ключевые позиции на востоке страны, несмотря на усиленное политическое давление со стороны США и непрерывные атаки российской армии. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские заявления о значительных территориальных достижениях не соответствуют действительности и призваны повлиять на международное мнение.

Как сообщает Politico, Сырский на брифинге в Киеве объяснил, что реальная ситуация на поле боя существенно отличается от той картины, которую Москва пытается распространять в своих информационных кампаниях. Он отметил, что украинские войска продолжают оказывать мощное сопротивление на всех участках фронта, тогда как российские силы, несмотря на значительные человеческие и материальные потери, показывают лишь минимальное продвижение.

По словам главнокомандующего, Кремль усиливает информационные усилия с целью убедить западных партнеров, что дальнейшая поддержка Украины якобы является "бессмысленной". Именно для противодействия такому нарративу, отметил Сырский, он был вынужден предоставить публичную оценку боевой ситуации, особенно учитывая растущее давление со стороны президента США Дональда Трампа. Последний в интервью Politico прямым текстом заявил, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского быстрого согласования на мирное соглашение. Ранние версии предложенного плана содержали пункт о передаче России стратегически важных украинских территорий, в частности Покровска, что вызвало резкую реакцию Киева и европейских столиц. Зеленский четко дал понять, что никакие украинские земли не могут быть предметом торга.

Відео дня

На этом фоне Россия объявила о якобы "захвате" ряда населенных пунктов — Покровска, Мирнограда, а также городов на Харьковщине. Сырский опроверг эти утверждения, подчеркнув, что российские подразделения не имеют полного контроля над Покровском, а их присутствие в городе часто ограничивается небольшими группами, которые заходят для постановочных фото с флагами. Он также подтвердил, что на отдельных этапах осени украинские силы отходили от части города, однако 15 ноября провели контрнаступление и вернули под контроль почти половину его территории. По словам генерала, украинская армия удерживает северную часть Покровска и контролирует значительный массив территорий к западу от города. Впрочем, погодные условия — туман и дождь — создают дополнительные трудности, позволяя врагу проникать в отдельные кварталы, избегая поражения беспилотниками.

Более того, Сырский отметил, что украинская сторона сознательно не детализирует каждый тактический успех, ведь каждое публичное подтверждение возвращения определенных позиций мгновенно вызывает у России реакцию — от переброски резервов до нанесения ракетных ударов по заявленным районам. Это приводит к дополнительным потерям, которых командование пытается избегать.

Особое внимание Сирский обратил на то, что реальные масштабы российского продвижения значительно меньше, чем утверждает Кремль. По его словам, в отдельных направлениях российская армия способна двигаться вперед менее чем на пять километров в месяц. Учитывая ежедневные потери, которые, по оценке генерала, превышают тысячу военных, такие темпы он назвал "крайне незначительным результатом".

Politico также приводит данные Института изучения войны (ISW), на которые ссылается в своем материале. Согласно оценкам аналитиков ISW, в течение текущего года Россия смогла захватить лишь 0,77% территории Украины, и это продвижение сопровождалось чрезмерными потерями. В отчете ISW подчеркивается, что полный захват укрепленных районов Донецкой области потребует от России не менее двух-трех лет и станет чрезвычайно ресурсоемкой задачей, которую Москва может оказаться не способной выдержать. Аналитический центр отмечает, что параллельно Кремль ведет "когнитивную войну", пытаясь повлиять на Запад и добиться выгодных дипломатических решений без необходимости вести многолетние и изнурительные бои за укрепленные города.

Несмотря на усилия России и большое количество привлеченных сил — только на направлении Покровска находится около 156 тысяч российских военных — Сырский заверил, что украинская армия продолжает усиливать свои позиции и способна удерживать ключевые районы. Он подчеркнул, что ситуация остается сложной, однако контролируемой, а украинские воины сохраняют инициативу на критических участках и имеют четкое понимание дальнейших действий.

Напомним, что, по мнению Дональда Трампа, президент Украины Владимир Зеленский "должен взяться за дело и начать принимать вещи такими, как они есть", а также сказал о том, что Украину может ждать проигрыш в противостоянии.

Также Фокус писал, что, по данным журналиста The Washington Post Дэвида Игнатиуса, "мирный план Трампа" предусматривает использование "корейского сценария" для урегулирования вопросов временно оккупированных территорий.