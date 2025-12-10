Мирный план США предусматривает "корейский сценарий" для оккупированных территорий Украины, — WP

США подготовили обновленный мирный план для Украины, в котором предлагается создание демилитаризованной зоны, гарантии безопасности, масштабная программа восстановления и ускоренная интеграция Украины в ЕС. По данным журналиста The Washington Post Дэвида Игнатиуса, документ также предусматривает использование "корейского сценария" для урегулирования вопросов временно оккупированных территорий.

В частности, в материале говорится, что мирный план предусматривает создание суверенной Украины, границы которой будут защищены международными гарантиями, а страна постепенно будет интегрироваться в ЕС и восстанавливать экономику за счет значительных инвестиций из США и Европы. Он подчеркивает, что хотя президент Дональд Трамп демонстрирует симпатии к Кремлю и применяет жесткую переговорную тактику, перспектива соглашения остается реальной.

"Трамп все еще может испортить ситуацию, настолько сильно сжав президента Зеленского и его европейских партнеров, что они решат продолжать борьбу, несмотря на ужасную цену. Это было бы плохо для всех", — отмечает журналист.

Также Игнатиус отмечает, что ключевым элементом плана является сочетание обязательных гарантий безопасности и экономического роста. План включает три документа: собственно мирный план, гарантии безопасности и программу экономического восстановления. Среди основных положений обсуждается ускоренное вступление Украины в ЕС до 2027 года, предоставление гарантий безопасности США, аналогичных статье 5 НАТО, и защита суверенитета страны от любого российского вмешательства.

Важным элементом является создание демилитаризованной зоны вдоль линии прекращения огня с запретом тяжелого вооружения, напоминающей демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей. Обмен территориями, предусматривающий уступки Киева по части Донецкой области, планируется реализовывать по "корейской модели", когда формально обе стороны претендуют на контроль над определенными землями, но фактический контроль осуществляется через демилитаризованную зону.

"Демилитаризованная зона будет создана вдоль всей линии прекращения огня, от Донецкой области на северо-востоке до городов Запорожье и Херсон на юге. За этой демилитаризованной зоной будет более глубокая зона, в которой тяжелое вооружение будет запрещено. Эта линия будет тщательно контролироваться, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею", — пояснил эксперт.

Кроме этого, по словам журналиста, обсуждается возможность передать Запорожскую атомную электростанцию под управление США для гарантии безопасности объекта. Экономическое восстановление предусматривает использование замороженных российских активов и масштабные американские инвестиции, в частности через Фонд развития Украины и участие Всемирного банка.

"Вместо того, чтобы пытаться заставить Зеленского заключить сделку, переговорщики Трампа должны сотрудничать с европейскими союзниками, чтобы создать пакет гарантий безопасности и экономических стимулов, который будет достаточно привлекательным для украинцев", — подчеркивает Игнатиус.

Более того, автор материала отмечает, что успех мирного плана зависит от осторожного подхода, избежания поспешных ультиматумов и стратегического сочетания безопасности, экономических стимулов и европейской интеграции.

"Трампу следует заключить разумную сделку, которая будет долговременной. Иначе он может остаться ни с чем, и этот жалкий конфликт может перейти в еще более разрушительную фазу", — говорится в публикации.

