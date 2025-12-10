Мирний план США передбачає "корейський сценарій" для окупованих територій України, — WP

США підготували оновлений мирний план для України, у якому пропонується створення демілітаризованої зони, гарантії безпеки, масштабна програма відновлення та прискорена інтеграція України до ЄС. За даними журналіста The Washington Post Девіда Ігнатіуса, документ також передбачає використання "корейського сценарію" для врегулювання питань тимчасово окупованих територій.

Зокрема, у матеріалі йдеться, що мирний план передбачає створення суверенної України, кордони якої будуть захищені міжнародними гарантіями, а країна поступово інтегруватиметься до ЄС та відновлюватиме економіку за рахунок значних інвестицій із США та Європи. Він підкреслює, що хоча президент Дональд Трамп демонструє симпатії до Кремля і застосовує жорстку переговорну тактику, перспектива угоди залишається реальною.

"Трамп все ще може зіпсувати ситуацію, настільки сильно стиснувши президента Зеленського та його європейських партнерів, що вони вирішать продовжувати боротьбу, попри жахливу ціну. Це було б погано для всіх", – зазначає журналіст.

Також Ігнатіус наголошує, що ключовим елементом плану є поєднання обов’язкових гарантій безпеки та економічного зростання. План включає три документи: власне мирний план, гарантії безпеки та програму економічного відновлення. Серед основних положень обговорюється прискорений вступ України до ЄС до 2027 року, надання гарантій безпеки США, аналогічних статті 5 НАТО, та захист суверенітету країни від будь-якого російського втручання.

Важливим елементом є створення демілітаризованої зони вздовж лінії припинення вогню з забороною важкого озброєння, що нагадує демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореєю. Обмін територіями, який передбачає поступки Києва щодо частини Донецької області, планується реалізовувати за "корейською моделлю", коли формально обидві сторони претендують на контроль над певними землями, але фактичний контроль здійснюється через демілітаризовану зону.

"Демілітаризована зона буде створена вздовж усієї лінії припинення вогню, від Донецької області на північному сході до міст Запоріжжя та Херсон на півдні. За цією демілітаризованою зоною буде глибша зона, в якій важке озброєння буде заборонено. Ця лінія буде ретельно контролюватися, подібно до демілітаризованої зони, що розділяє Північну та Південну Корею", — пояснив експерт.

Окрім цього, за словами журналіста, обговорюється можливість передати Запорізьку атомну електростанцію під управління США для гарантії безпеки об’єкта. Економічне відновлення передбачає використання заморожених російських активів та масштабні американські інвестиції, зокрема через Фонд розвитку України та участь Світового банку.

"Замість того, щоб намагатися змусити Зеленського укласти угоду, переговірники Трампа повинні співпрацювати з європейськими союзниками, щоб створити пакет гарантій безпеки та економічних стимулів, який буде достатньо привабливим для українців", – підкреслює Ігнатіус.

Ба більше, автор матеріалу наголошує, що успіх мирного плану залежить від обережного підходу, уникнення поспішних ультиматумів та стратегічного поєднання безпеки, економічних стимулів і європейської інтеграції.

"Трампу слід укласти розумну угоду, яка буде довготривалою. Інакше він може залишитися ні з чим, і цей жалюгідний конфлікт може перейти у ще більш руйнівну фазу", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що, за словами Лаврова, Трамп нібито єдиний серед західних лідерів розуміє причини російського вторгнення, тоді як Вашингтон демонструє нетерпіння, а ЄС, за його твердженням, не може змиритися з "перемогою" РФ.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп посилив тиск на Україну та європейських союзників, аби у Києві швидко погодилися на запропонований мирний план.