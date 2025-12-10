Підтримайте нас RU
Воєнний фокус Російсько-українська війна Перемовини щодо припинення війни

"Настає кульмінація": Лавров заявив, що США виявляють "все більшу нетерплячість" через війну

Голова МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував мирні переговори зі США
Сергій Лавров поскаржився на посилення санкцій Вашингтоном, але похвалив Дональда Трампа | Фото: hotgeo.ru

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав президента США Дональда Трампа єдиним з західних лідерів, який нібито розуміє причини вторгнення в Україну. З його слів, Вашингтон вже виявляє нетерпіння, а в ЄС не можуть змиритися з перемогою Росії.

"Все більшу нетерплячість виявляють Сполучені Штати, насамперед президент Трамп, який, як я вже сказав, єдиний з усіх західних лідерів, відразу після приходу в Білий дім у січні цього року став виявляти розуміння тих причин, які зробили війну в Україні неминучою, які лежать в основі тих дій, ворожих проти Російської Федерації, які Захід і попередник Трампа [експрезидент США Джо] Байден і його європейські поплічники виношували довгі роки", — заявив Лавров 10 грудня, як передали у ТАСС.

З його слів, "зараз настає кульмінація всієї цієї історії", і нині активно обговорюється те, що Трамп погодився з необхідністю ліквідувати визначені Москвою "першопричини" війни. Російський міністр уточнив, що йдеться про "неприпустимість" вступу України в НАТО і "необхідність повернути з-під влади українського режиму людей, чиї права були розтоптані".

"Єдиний західний лідер, який дбає про права людини у цій ситуації, виходить, теж Дональд Трамп", — додав він.

Лавров наголосив, що лідери ЄС нібито не можуть "проковтнути" те, що Росія переможе, і тому продовжують підтримувати Україну.

"Вони собі уявити не можуть, і деякі навіть в інтерв'ю, в бесідах з журналістами зізнаються, що вони не мислять ситуації, коли доведеться проковтнути поразку їхнього ставленика і доведеться визнати, змиритися з тим, що Росія досягне своїх законних, справедливих цілей. Зрозуміло, що це їхні проблеми, але вони самі ці проблеми собі створили, вони самі їх поглиблюють, самі намагаються триматися за абсолютно безперспективну лінію поведінки", — зазначив голова МЗС РФ.

Інші основні заяви Лаврова:

  • Росія вдячна КНДР "за союзницьку допомогу у визволенні Курської області", відносини РФ з Північною Кореєю — це "важливий фактор" стабільності у світі;
  • Росія і США домовилися продовжити роботу щодо завершення війни в Україні;
  • в американських пропозиціях, які привіз спецпосланець президента США Стівен Віткофф, йдеться про необхідність забезпечити в Україні "права національних меншин, релігійні свободи відповідно до міжнародних зобов'язань";
  • Москва вимагатиме, щоб ООН перестала грати в "одні українські ворота";
  • Європа "штучно стримує" мирний процес щодо України і хоче забрати валютні резерви РФ, тому що їй бракує грошей на продовження війни;
  • лідери ЄС займають "відверто деструктивну позицію" щодо війни в Україні;
  • Росію "відрізали від долара", тому вона змушена шукати "альтернативні платіжні платформи".
  • Трамп "не тільки не поспішає скасувати, але й нарощує" санкції проти РФ;
  • Росія не планує воювати з Європою — "і думок таких немає";
  • якщо європейські військові будуть розміщені в Україні, Москва на це відповість, і до відповіді "вже готова".

Нагадаємо, 9 грудня у FT передали, що представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер дали Володимиру Зеленському лише кілька днів на відповідь щодо запропонованої мирної угоди. Вона передбачає відмову від територій в обмін на невизначені гарантії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче приєднатися до НАТО, але США і декілька інших країн не хочуть її бачити в альянсі. Лідер визнав, що сил повернути окупований Росією Крим немає, і для цього бракує підтримки.