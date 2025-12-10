"Настає кульмінація": Лавров заявив, що США виявляють "все більшу нетерплячість" через війну

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав президента США Дональда Трампа єдиним з західних лідерів, який нібито розуміє причини вторгнення в Україну. З його слів, Вашингтон вже виявляє нетерпіння, а в ЄС не можуть змиритися з перемогою Росії.

"Все більшу нетерплячість виявляють Сполучені Штати, насамперед президент Трамп, який, як я вже сказав, єдиний з усіх західних лідерів, відразу після приходу в Білий дім у січні цього року став виявляти розуміння тих причин, які зробили війну в Україні неминучою, які лежать в основі тих дій, ворожих проти Російської Федерації, які Захід і попередник Трампа [експрезидент США Джо] Байден і його європейські поплічники виношували довгі роки", — заявив Лавров 10 грудня, як передали у ТАСС.

З його слів, "зараз настає кульмінація всієї цієї історії", і нині активно обговорюється те, що Трамп погодився з необхідністю ліквідувати визначені Москвою "першопричини" війни. Російський міністр уточнив, що йдеться про "неприпустимість" вступу України в НАТО і "необхідність повернути з-під влади українського режиму людей, чиї права були розтоптані".

Відео дня

"Єдиний західний лідер, який дбає про права людини у цій ситуації, виходить, теж Дональд Трамп", — додав він.

Лавров наголосив, що лідери ЄС нібито не можуть "проковтнути" те, що Росія переможе, і тому продовжують підтримувати Україну.

"Вони собі уявити не можуть, і деякі навіть в інтерв'ю, в бесідах з журналістами зізнаються, що вони не мислять ситуації, коли доведеться проковтнути поразку їхнього ставленика і доведеться визнати, змиритися з тим, що Росія досягне своїх законних, справедливих цілей. Зрозуміло, що це їхні проблеми, але вони самі ці проблеми собі створили, вони самі їх поглиблюють, самі намагаються триматися за абсолютно безперспективну лінію поведінки", — зазначив голова МЗС РФ.

Інші основні заяви Лаврова:

Росія вдячна КНДР "за союзницьку допомогу у визволенні Курської області", відносини РФ з Північною Кореєю — це "важливий фактор" стабільності у світі;

Росія і США домовилися продовжити роботу щодо завершення війни в Україні;

в американських пропозиціях, які привіз спецпосланець президента США Стівен Віткофф, йдеться про необхідність забезпечити в Україні "права національних меншин, релігійні свободи відповідно до міжнародних зобов'язань";

Москва вимагатиме, щоб ООН перестала грати в "одні українські ворота";

Європа "штучно стримує" мирний процес щодо України і хоче забрати валютні резерви РФ, тому що їй бракує грошей на продовження війни;

лідери ЄС займають "відверто деструктивну позицію" щодо війни в Україні;

Росію "відрізали від долара", тому вона змушена шукати "альтернативні платіжні платформи".

Трамп "не тільки не поспішає скасувати, але й нарощує" санкції проти РФ;

Росія не планує воювати з Європою — "і думок таких немає";

якщо європейські військові будуть розміщені в Україні, Москва на це відповість, і до відповіді "вже готова".

Нагадаємо, 9 грудня у FT передали, що представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер дали Володимиру Зеленському лише кілька днів на відповідь щодо запропонованої мирної угоди. Вона передбачає відмову від територій в обмін на невизначені гарантії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче приєднатися до НАТО, але США і декілька інших країн не хочуть її бачити в альянсі. Лідер визнав, що сил повернути окупований Росією Крим немає, і для цього бракує підтримки.