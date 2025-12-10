"Наступает кульминация": Лавров заявил, что США проявляют "все большую нетерпеливость" из-за войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа единственным из западных лидеров, который якобы понимает причины вторжения в Украину. По его словам, Вашинтон уже проявляет нетерпение, а в ЕС не могут смириться с победой России.

"Все большую нетерпеливость проявляют Соединенные Штаты, прежде всего президент Трамп, который, как я уже сказал, единственный из всех западных лидеров, сразу после прихода в Белый дом в январе этого года стал проявлять понимание тех причин, которые сделали войну в Украине неизбежной, которые лежат в основе тех действий, враждебных против Российской Федерации, которые Запад и предшественник Трампа [экс-президент США Джо] Байден и его европейские приспешники вынашивали долгие годы", — заявил Лавров 10 декабря, как передали в ТАСС.

По его словам, "сейчас наступает кульминация всей этой истории", и сейчас активно обсуждается то, что Трамп согласился с необходимостью ликвидировать определенные Москвой "первопричины" войны. Российский министр уточнил, что речь идет о "недопустимости" вступления Украины в НАТО и "необходимости вернуть из-под власти украинского режима людей, чьи права были растоптаны".

"Единственный западный лидер, который заботится о правах человека в этой ситуации, получается, тоже Дональд Трамп", — добавил он.

Лавров подчеркнул, что лидеры ЕС якобы не могут "проглотить" то, что Россия победит, и поэтому продолжают поддерживать Украину.

"Они себе представить не могут, и некоторые даже в интервью, в беседах с журналистами признаются, что они не мыслят ситуации, когда придется проглотить поражение их ставленника и придется признать, смириться с тем, что Россия достигнет своих законных, справедливых целей. Понятно, что это их проблемы, но они сами эти проблемы себе создали, они сами их усугубляют, сами пытаются держаться за абсолютно бесперспективную линию поведения", — отметил глава МИД РФ.

Другие основные заявления Лаврова:

Россия благодарна КНДР "за союзническую помощь в освобождении Курской области", отношения РФ с Северной Кореей — это "важный фактор" стабильности в мире;

Россия и США договорились продолжить работу по завершению войны в Украине;

в американских предложениях, которые привез спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, говорится о необходимости обеспечить в Украине "права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами";

Москва будет требовать, чтобы ООН перестала играть в "одни украинские ворота";

Европа "искусственно сдерживает" мирный процесс по Украине и хочет забрать валютные резервы РФ, потому что ей не хватает денег на продолжение войны;

лидеры ЕС занимают "откровенно деструктивную позицию" по войне в Украине;

Россию "отрезали от доллара", поэтому она вынуждена искать "альтернативные платежные платформы".

Трамп "не только не спешит отменить, но и наращивает" санкции против РФ;

Россия не планирует воевать с Европой — "и мыслей таких нет";

если европейские военные будут размещены в Украине, Москва на это ответит, и к ответу "уже готова".

Напомним, 9 декабря в FT передали, что представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали Владимиру Зеленскому всего несколько дней на ответ относительно предложенного мирного соглашения. Оно предусматривает отказ от территорий в обмен на неопределенные гарантии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет присоединиться к НАТО, но США и несколько других стран не хотят ее видеть в альянсе. Лидер признал, что сил вернуть оккупированный Россией Крым нет, и для этого не хватает поддержки.