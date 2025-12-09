"У нас нет сил": Зеленский признал, что Украина не может вернуть Крым

Глава государства подчеркнул, что не отказывается от своих предыдущих заявлений относительно того, что Украина желает вернуть оккупированный полуостров и вступить в НАТО. Вместе с тем, по словам Зеленского, сейчас условий для этого нет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавнее интервью лидера США Дональда Трампа, в котором он вспомнил якобы первый разговор украинского главы государства с Владимиром Путиным и его категорическое заявление, что Киев обязательно вернет Крым и станет членом НАТО. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время онлайн-общения с представителями СМИ.

Президент Украины подтвердил, что Киев хочет присоединиться к НАТО. Зеленский считает справедливым процесс вступления Украины в Альянс, однако ни США, ни несколько других стран не желают видеть наше государство в составе НАТО. Более того, не хочет вступления Украины в Альянс и Россия.

"Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран, если быть откровенными, не видят пока Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там", — подчеркнул Зеленский, комментируя интервью Дональда Трампа.

Отдельно президент Украины прокомментировал перспективы деоккупации Крыма, который Россия контролирует с 2014 года. Владимир Зеленский признал, что, несмотря на желание, Киев пока не имеет сил вернуть оккупированный Крым.

"И сегодня, что касается Крыма, у нас нет сил вернуть абсолютно наш украинский полуостров Крым. И может, я это и сказал на первой встрече (с Владимиром Путиным. — ред.). И я считаю, что я был прав", — резюмировал он.

Во время онлайн-общения с журналистами Владимир Зеленский также подтвердил готовность провести выборы в Украине. По словам президента, все зависит от союзников, которые должны обеспечить безопасность для проведения избирательной кампании. Также важным остается вопрос голосования военнослужащих во время выборов.

Отдельно во время онлайн-общения с журналистами Владимир Зеленский допустил установление энергетического перемирия. Президент подчеркнул, что Украина прекратит наносить удары по вражеским энергообъектам при условии, если этого принципа будет придерживаться и сама Россия.