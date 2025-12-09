Зеленский подтвердил готовность провести выборы в Украине и назвал ключевые условия

Президент назвал "неадекватной историей" рассказы о том, что он якобы цепляется за кресло главы государства. Но подчеркнул, что готов к выборам.

"Я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов", — заявил Владимир Зеленский на закрытой пресс-конференции для избранных СМИ.

Он отметил, что просит депутатов от "Слуги народа" и других парламентариев подготовить законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона о выборах во время военного положения.

"Так, как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши европейские партнеры, я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю", — заявил Зеленский.

Но, чтобы провести выборы во время войны остаются открытыми вопросы безопасности, голосования военных и законодательная основа для легитимности выборов.

"Я завтра буду в Украине. Я ожидаю предложений от партнеров, я ожидаю предложений от наших депутатов и готов идти на выборы", — заявил президент, который сейчас находится в Риме, где встречался с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Также во время этой пресс-конференции Зеленский заявил, что готов к энергетическому перемирию с Россией, если и в Кремле готовы.

Ранее Зеленский уже говорил, что готов к выборам в ответ на призыв президента США Дональда Трампа.