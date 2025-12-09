Если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, то и мы готовы, — Зеленский

Президент Украины заявил на закрытой онлайн-пресс-конференции, что энергетическое перемирие возможно, но только если и Путин его поддержит. Пока подобных заявлений не было.

Впрочем, Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоров с РФ, потому что "из России нет никакой заинтересованности в мирном процессе, а есть только удары по украинской энергетике".

Сегодня об ударах россиян по украинским энергообъектам президент говорил в Риме во время встречи с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Глава государства поблагодарил за пакет энергетической помощи, который содержит необходимое оборудование, которое поддержит украинские семьи в городах и общинах, находящихся под постоянными российскими обстрелами.

Напомним, в ночь на 9 декабря Россия в очередной раз нанесла удар по газовой инфраструктуре, чтобы сорвать отопительный сезон и оставить украинцев без тепла зимой.

А в ночь на 8 декабря российские беспилотники атаковали Сумскую, Днепропетровскую и Черниговскую области. Обстрелы повредили жилые дома, вызвали пожары и разрушения инфраструктуры