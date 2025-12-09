Якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, то й ми готові, — Зеленський

Президент України заявив на закритій онлайн-пресконференції, що енергетичне перемир'я можливе, але тільки якщо і Путін його підтримає. Поки подібних заяв не було.

Втім, Володимир Зеленський заявив, що Україна не веде перемовин з РФ, бо "з Росії не має жодної зацікавленості в мирному процесі, а є лише удари по українській енергетиці".

Сьогодні про удари росіян по українським енергооб'єктам президент говорив у Римі під час зустрічі із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави подякував за пакет енергетичної допомоги, який містить необхідне обладнання, що підтримає українські сімʼї в містах і громадах, які перебувають під постійними російськими обстрілами.

Нагадаємо, в ніч на 9 грудня Росія вкотре завдала удару по газовій інфраструктурі, щоб зірвати опалювальний сезон і залишити українців без тепла зимою.

А у ніч на 8 грудня російські безпілотники атакували Сумщину, Дніпропетровщину та Чернігів. Обстріли пошкодили житлові будинки, спричинили пожежі та руйнування інфраструктури