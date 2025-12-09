ЗС РФ атакували газову інфраструктуру України: є руйнування на об'єктах

Росія вкотре завдала удару по газовій інфраструктурі, щоб зірвати опалювальний сезон і залишити українців без тепла в зимові морози.

Під ранок 9 грудня ворог здійснив атаку ударними безпілотниками по об'єктах газової інфраструктури, повідомили в Міненерго.

За словами енергетиків, під ударом опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання населення.

"На щастя, серед працівників постраждалих немає. Водночас, є руйнування на об'єктах", — констатують у відомстві.

Рятувальники, оперативні служби та фахівці газової галузі ліквідовують наслідки атаки і готуються до відновлення роботи пошкоджених об'єктів.

Від початку жовтня російські окупанти 10 разів масовано атакували цивільну газову інфраструктуру України. Востаннє били по ній тиждень тому.

Відео дня

Нагадаємо, ЗС РФ під час обстрілу Харківської та Полтавської області 3 жовтня знищили близько 60% загального обсягу газовидобутку в Україні. У газову інфраструктуру били 60 російських дронів і 35 ракет, більшість з яких — балістичні. Це була найбільша атака на енергетику з початку повномасштабного вторгнення.

У ніч на 16 жовтня противник здійснив комбіновану атаку на енергетичні об'єкти компанії "Нафтогаз", застосувавши безпілотники та ракети. Унаслідок ударів було тимчасово зупинено роботу кількох газовидобувних об'єктів у Полтавській області.

8 листопада військові РФ влаштували дев'яту масовану атаку з метою залишити українців без тепла в холодні зимові місяці.

Також повідомлялося, Міненерго планує посилити імпорт газу для опалювального сезону приблизно на 30%. Потреби залежатимуть від погодних умов та інтенсивності ворожих атак.