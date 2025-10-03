"Нафтогаз" заявив про наймасовішу атаку на об'єкти газовидобутку з початку вторгнення: куди били ЗС РФ
Російські війська в ніч на 3 жовтня влаштували наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України з початку війни. Постраждали об'єкти в Харківській і Полтавській областях.
По об'єктах "Нафтогазу" в Харківській і Полтавській областях ЗС РФ випустили 35 ракет, більшість із них — балістичні. Про це повідомила компанія "Нафтогаз України".
В атаці на газову інфраструктуру брали участь 60 дронів.
"Частину вдалося збити. На жаль, не все. Значна кількість наших об'єктів пошкоджена. Частина руйнувань — критичні", — зазначили фахівці.
Ліквідація наслідків прильотів триває й досі. "Нафтогаз" працює з партнерами України, щоб оперативно відреагувати на масований удар і його вплив на загальну ситуацію в газовій сфері.
"Цілеспрямований терор проти цивільних об'єктів, що забезпечують видобуток і підготовку газу, які використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного військового сенсу", — додав голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.
За його словами, черговий прояв "російської підлості" націлений на зрив опалювального сезону взимку.
Енергокомпанія ДТЕК також інформувала про атаку російськими дронами і ракетами по енергетичній інфраструктурі "Нафтогазу". Зупинено роботу кількох об'єктів газовидобутку в Полтавській області.
Відомо про пошкодження приватного домоволодіння в Полтавській громаді уламками ракети.
Нагадаємо, через обстріл ЗС РФ у місті Шостка Сумської області вже два дні немає світла. Російські війська вдарили по об'єкту інфраструктури у Воронезькому старостинському окрузі.
Мер Луцька Ігор Поліщук попереджав жителів міста про ймовірні блекаути через обстріли енергоінфраструктури військами РФ. Градоначальник радив запастися водою і знайти альтернативні джерела енергії.