"Нафтогаз" заявил о самой массовой атаке на объекты газодобычи с начала вторжения: куда били ВС РФ

Российские войска в ночь на 3 октября устроили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала войны. Пострадали объекты в Харьковской и Полтавской областях.

По объектам "Нафтогаза" в Харьковской и Полтавской областях ВС РФ выпустили 35 ракет, большинство из них — баллистические. Об этом сообщила компания "Нафтогаз України".

В атаке на газовую инфраструктуру участвовали 60 дронов.

"Часть удалось сбить. К сожалению, не все. Значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений — критические", — отметили специалисты.

Ликвидация последствий прилетов продолжается до сих пор. "Нафтогаз" работает с партнерами Украины, чтобы оперативно отреагировать на массированный удар и его влияние на общую ситуацию в газовой сфере.

"Целенаправленный террор против гражданских объектов, обеспечивающих добычу и подготовку газа, используемых для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла", — добавил глава правления НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

По его словам, очередное проявление "российской подлости" нацелено на срыв отопительного сезона зимой.

Энергокомпания ДТЭК также информировала об атаке российскими дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре "Нафтогаза". Остановлена работа нескольких объектов газодобычи в Полтавской области.

Известно о повреждении частного домовладения в Полтавской общине обломками ракеты.

Напомним, из-за обстрела ВС РФ в городе Шостка Сумской области уже два дня нет света. Российские войска ударили по объекту инфраструктуры в Воронежском старостинском округе.

Мэр Луцка Игорь Полищук предупреждал жителей города о вероятных блэкаутах из-за обстрелов энергоинфраструктуры войсками РФ. Градоначальник советовал запастись водой и найти альтернативные источники энергии.