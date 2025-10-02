Мэр Луцка предупредил горожан о возможных блэкаутах

В связи с непрекращающимися атаками ВС РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы мэр Луцка Игорь Полищук предупредил жителей города о возможных блэкаутах.

Related video

В частности, он обратился к тем, кто живет в домах с индивидуальным отоплением и не является абонентами ГКП "Луцктепло", с просьбой позаботиться о том, от какого источника питания будут работать котлы в их квартирах, а также напомнил о программе софинансирования по приобретению дизельных генераторов для объединений совладельцев многоквартиных домов.

По его словам, в школах уже подготовлены пункты обогрева, отопительные приборы, доступ в интернет, запасы еды и лекарств. Там можно будет согреться и зарядить телефоны.

Полищук рекомендует приготовиться и к возможному отсутствию воды.

"В зависимости от того, насколько серьезным будет повреждение и как долго не будет электроэнергии, вода будет подаваться согласно графику. Скорее всего, это будет утром и вечером, ведь на дизель-генераторах круглосуточно подавать воду в таком режиме, в котором она подается, когда все мощности КП Луцводоканал работают от центрального энергоснабжения, невозможно. Но люди будут снабжены водой", – пообещал Полищук.

Вместе с тем он просит жителей Луцка запастись водой, причем как питьевой, так и технической. Иметь заряженные пауэрбанки и другие средства, которые помогут в первые часы в случае блэкаута.

Ранее с подобным предупреждениям к людям обратился и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Пару дней назад он опубликовал видео, где предупредил о том, что примерно с 10 октября Россия усилит удары по энергетике Украины.

Градоначальник напомнил о сильных прилетах в Киеве и отключению света, которое уже есть в ряде регионов.

"Некоторые города Украины без света по суткам. Призываю быть максимально внимательными, реагировать на тревоги и быть готовыми к ударам по инфраструктуре. Поэтому сейчас подготовимся вместе к возможным отключениям. Видим в других городах, что враг бьет по инфраструктуре", – отметил он.

Сегодня самая тяжелая ситуация со светом наблюдается в Черниговской и Сумской областях.

Напомним, оккупанты 1 октября ударили по Сумской области, в результате возникли перебои с подачей электроэнергии и задерживались поезда.

Российские войска специально ударили 20 "Шахедами" по энергообъекту в Славутиче, из-за чего произошел блэкаут на новом укрытии Чернобыльской атомной электростанции.